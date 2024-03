Rohrwerk Maxhütte erneut insolvent

320 Mitarbeiter des Rohrwerks Maxhütte GmbH müssen kurz vor Ostern erneut um ihren Job bangen. Als Grund für den Insolvenzantrag teilte das Rohrwerk eine nicht zufriedenstellende Auslastung sowie den drohenden Wegbruch eines der Hauptkunden mit. "Nach der gelungenen übertragenden Sanierung an die Mertex-Gruppe vor zwei Jahren hatte das Traditionsunternehmen zunächst mit Anlaufverlusten zu kämpfen", heißt es in der Pressemitteilung der SRI Rechtsanwaltsgesellschaft. Jedoch sei es der Geschäftsführung gelungen, einen Großkunden zu gewinnen und so das Unternehmen zu stabilisieren.

Insolvenzverwalter steht vor Mammut-Aufgabe

"Dass nun erneut der Schritt in die Insolvenz unvermeidbar war, ist sowohl für die Region als auch für die Belegschaft sehr bitter", so der vom Amtsgericht Amberg bestellte vorläufige Insolvenzverwalter Jochen Zaremba gegenüber der Mittelbayerischen Zeitung.. Der Jurist zählt zwar zu den erfahrensten Sanierungsexperten Bayerns, steht nun aber vor einer Mammut-Aufgabe. "Die Voraussetzungen für eine übertragende Sanierung sind dieses Mal deutlich schlechter", so Zaremba. "Nachdem bei der letzten Insolvenz die Immobilie und die Fertigungsanlagen auf andere Gesellschaften übertragen wurden, die von der Insolvenz formal nicht betroffen sind, schrumpft die Attraktivität der Rohrwerk Maxhütte GmbH für potentielle Investoren."

Aiwanger: "Schwerer Schlag für die Beschäftigten und die ganze Region"

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zeigte sich betroffen von der erneuten Insolvenz des Unternehmens: "Die heutige Nachricht ist ein schwerer Schlag für die Beschäftigten und die ganze Region. Die Beamten im Wirtschaftsministerium und ich sind seit mehreren Jahren quasi im Dauerkontakt mit dem Unternehmen, um eine tragfähige Zukunftslösung für das Rohrwerk Maxhütte zu finden. Leider dürfen wir aber nicht so einfach mit Steuergeldern helfen. Das Rohrwerk hat hervorragende Produkte, es besteht aber das Problem eines schwierigen Marktumfeldes. Meine Gedanken sind bei den hochmotivierten und qualifizierten Beschäftigten und ihren Familien, die mit einer unsicheren Zukunftsperspektive konfrontiert sind. Mir sind noch die Gespräche bei meinem Unternehmensbesuch mit Auszubildenden in bester Erinnerung, die an ihrem Betrieb und ihrem Beruf hängen. Ich hoffe, es gibt noch eine Lösung."

Übernahme durch die Mertex-Gruppe im Jahr 2022

Das Rohrwerk wurde 1954 als Teil der Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg gegründet. Seit 2003 ist es ein eigenständiges Unternehmen. 2021 leitete das Unternehmen ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung ein. 2022 übernahm dann die britische Mertex-Gruppe das Rohrwerk. Schon 2023 gab es wieder Probleme in dem Unternehmen.