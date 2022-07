Rohrwerk Maxhütte: Mertex-Gruppe ist neuer Investor

Nach langem Ringen, auch um "Feinheiten", wie der Betriebsratsvorsitzende Karl-Heinz König auf BR-Anfrage mitteilte, seien die Verträge zur Rettung des seit Dezember 2021 insolventen Rohrwerks Maxhütte heute "endlich" unterzeichnet worden. Investor ist die Mertex-Gruppe. "Wäre das heute nicht geschehen, dann hätte man den ganzen Betrieb über Nacht schließen müssen", so Udo Fechter von der IG Metall Amberg. Die Arbeiter hätten bereits Dienstagfrüh nicht mehr zur Arbeit kommen können. "Spitz auf Knopf" und "in allerletzter Minute" beschreiben beide die Situation. "Dass jetzt die Erleichterung kommt, liegt auch maßgeblich daran, dass Betriebsrat, Gewerkschaft und Geschäftsführung hier an einem Strang gezogen haben", so König.

Neuer Investor ist selbst Rohrhändler

Die britische Mertex-Gruppe verkauft Metalle und Rohre für Spezialanwendungen in die ganze Welt. Die Produkte aus Maxhütte werden bisher in der Automobilindustrie, auf Schiffen und auf Bohrinseln eingesetzt. Mit dem Kauf des Rohrwerks Maxhütte steigt Mertex nun auch in die Rohrproduktion ein. Wie genau die Zusammenarbeit zwischen dem neuen Eigentümer und dem Werk in Maxhütte laufen soll, ist laut König noch nicht bekannt. "Es freut mich aber, dass der neue Investor das Werk sogar noch stärker als bisher auslasten will", so König.

Umbau zu grünem Rohrwerk ist nicht sicher

Ob die Gruppe aber die bisherigen Pläne eines grünen Rohrwerks mittragen wolle, sei bisher nicht bekannt. "Wir wollen das aber bereits in den ersten Sitzungen auf den Tisch bringen", so König. Bei den aktuellen Gaspreisen sei der Schritt weg vom Hauptenergieträger Gas hin zu erneuerbaren Energien im Grunde alternativlos. Schließlich seien laut König die Gaspreise der Faktor gewesen, weswegen der Betrieb seit Dezember 2021 in die Insolvenz gehen musste. "Stahl ist eben ein energieintensives Geschäft. Das Rohrwerk Maxhütte verbraucht im Jahr in etwa so viel Energie wie Sulzbach-Rosenberg", sagte König bereits Mitte Juni in einem BR-Interview. Die Auftragslage sei weiterhin gut.

Förderung durch das Bayerische Wirtschaftsministerium möglich

Auch der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) zeigte sich erfreut über den Verkauf. Die Übernahme sei "ein industriepolitischer Erfolg" für Bayern. "Jetzt braucht das Werk ein langfristiges und tragfähiges Konzept. Eine wettbewerbsfähige Produktion bleibt angesichts der deutlich gestiegenen Energiepreise eine große Herausforderung", so Aiwanger. Sollte sich der Investor für den - bisher in Deutschland einmaligen - Schritt hin zu einem grünen Rohrwerk entscheiden, sei eine Förderung durch das Bayerische Wirtschaftsministerium möglich. Ob die Förderung auch kommt, hänge dann von den weiteren Gesprächen ab, so das Ministerium.