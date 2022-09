Rohrbruch: 3.000 Haushalte in Donauwörth zeitweise ohne Wasser

Ein Wasserrohrbruch hat am Mittwochmorgen in Donauwörth dafür gesorgt, dass in rund 3.000 Haushalten kein Tropfen mehr aus dem Hahn kam. Wie die Stadt Donauwörth mitteilte, waren die Wasseranschlüsse im Versorgungsgebiet Riedlingen betroffen, weil auf Höhe der Kaufland-Kreuzung ein Rohr durchgebrochen war. Das betroffene Versorgungsgebiet umfasst die Orte Riedlingen, Auchsesheim, Zusum und Teile Nordheims. Der Rohrbruch entstand laut Stadt in der Einspeisleitung zum Hochbehälter Riedlingen.

Warum 3.000 Haushalte von dem Wasserrohrbruch betroffen waren

Aktuell geht die Polizei von einer "gebrochenen Hauptleitung" aus. Wegen des Rohrbruchs war der Wasserdruck im Hochbehälter gefallen, weshalb die Stadt die Wasserversorgung nicht aufrechterhalten konnte und bis ca. 10.30 Uhr etliche Haushalte nicht mehr mit Wasser versorgen konnte. Gelöst wurde das Problem laut Stadt dadurch, dass das Wasser auf einen anderen Leitungsstrang umgeleitet wurde.

Enorme Wassermassen auf Straße und Gehweg

Durch die enormen Wassermassen haben sich laut Polizei die Fahrbahndecke sowie der Belag des Gehweges gewölbt und sind teilweise eingerissen. Die überflutete Fläche war nach Polizeiangaben von Schlamm und angespültem Unrat bedeckt und war deshalb teilweise gesperrt.

Bagger reißt versehentlich Kabelstrang ab

Um 15.30 Uhr wurde dann bekannt, dass im Rahmen der Baggerarbeiten zur Schadensbehebung ein Kabelstrang zur Steuerung der dortigen Ampelanlage zwischen den Straßen An der Westspange, Neurieder Weg und Neurieder Straße abgerissen wurde. Dadurch fiel laut Polizei die komplette Lichtzeichenanlage der Kreuzung aus. Wie lange die Störung andauert, war am Abend noch nicht absehbar.

Reparatur wird wohl ein bis zwei Tage dauern

Die Stadt rechnet nicht damit, dass es noch einmal zu Unterbrechungen bei der Wasserversorgung kommen wird. Bis der Schaden repariert ist, werde es voraussichtlich ein bis zwei Tage dauern. Wegen der Reparaturarbeiten werde es nach aktuellem Erkenntnisstand zu Verkehrsbehinderungen auf der Rechtsabbieger-Spur Westspange/Neurieder Straße kommen. Zur Höhe der Schäden macht die Stadt zurzeit noch keine Angabe. Der Grund für den Wasserrohrbruch ist noch nicht bekannt.