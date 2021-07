Ringelnatter verirrt sich zur Polizei

Schlangeneinsatz bei der Polizei in Simbach am Inn: den Beamten war am Montag im Innenhof der Dienststelle eine Bewegung bei den Mülltonnen aufgefallen. Bei der Untersuchung des Bereichs entdeckten die Polizisten eine rund einen Meter lange Schlange.

Mit einer Müllzange geschnappt

Schnell war klar, dass es sich um eine Ringelnatter handelte. Mit einer Müllsammelzange konnten die Beamten das Tier fangen. Die Schlange wurde in eine Blechkiste gepackt. Darin ging es in die Inn-Auen. Hier wurde die Ringelnatter wieder in die Freiheit entlassen.

Ringelnattern ungefährlich für den Menschen

Ringelnattern leben meist in der Nähe von Gewässern und ernähren sich überwiegend von Amphibien. Für Menschen sind sie vollkommen ungefährlich.