Rentnerin ortet gestohlenes Handy und führt Polizei zum Täter

Dank der Angaben einer technikbewanderten Rentnerin hat die Polizei einen mutmaßlichen Dieb festgenommen. Die 72-Jährige war Montagmittag in einem Baumarkt im Münchner Stadtteil Freimann, als sie auf dem Parkplatz bemerkte, dass ihr jemand die Handtasche aus dem Einkaufswagen entwendet hatte. Damit waren auch ihr Mobiltelefon und ihre Geldbörse weg.

Handtasche in einem geparkten Auto geortet

Doch die Rentnerin konnte den aktuellen Standort ihres Handys selbstständig orten. Und so sah sie, dass sich ihr Mobiltelefon jetzt auf dem Parkplatz eines nahegelegenen anderen Baumarktes befand. Die Rentnerin suchte die dort geparkten Autos ab und entdeckte in einem Fahrzeug tatsächlich ihre gestohlene Handtasche. Die Frau holte die Polizei.

Mutmaßlicher Dieb will Auto als gestohlen melden

Die Beamten überwachten den Wagen – als aber niemand kam, wurde der Pkw samt Handtasche auf Anordnung der Staatsanwaltschaft abgeschleppt. Am Dienstagabend, also einen Tag nach dem Diebstahl, erschien auf der Polizeiinspektion Milbertshofen ein 50-Jähriger ohne festen Wohnsitz und meldete das beschlagnahmte Auto als gestohlen. Die Polizei nahm den Mann wegen des Verdachts, die Handtasche gestohlen zu haben, fest. Der Ermittlungsrichter schickte ihn in Untersuchungshaft.