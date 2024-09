Rekord-Regen: Was Bayern vor einer Flutkatastrophe bewahrt hat

Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen, Schneebruch: Bayerns Feuerwehren hatten in den vergangenen zwei Tagen zahlreiche Einsätze. Und es hätte noch schlimmer kommen können: Durch das Vb-Tief sind im Südosten Bayerns in den vergangenen fünf Tagen Rekordniederschläge gefallen, die eigentlich ein Jahrhundert-Hochwasser hätten auslösen müssen. Doch das Wasser konnte abfließen, ohne allzu großen Schaden anzurichten, so Bernhard Lederer, Leiter des Wasserwirtschaftsamts, im Gespräch mit dem BR - und das vor allem aus zwei Gründen.

Niedrige Schneefallgrenze "bindet" die Fluten

Das eine sei die für Mitte September ungewöhnlich niedrige Schneefallgrenze gewesen, die verhindert habe, dass große Regenmengen in die Gewässer eingetragen wurden. Außerdem seien die Niederschläge mit knapp zehn Liter pro Quadratmeter in der Stunde sehr gleichmäßig über die Tage verteilt gefallen.

Hätten höhere Temperaturen geherrscht und wäre der Regen als Starkregen innerhalb kürzerer Zeit gefallen, "dann hätten wir ein richtig großes, vielleicht katastrophales Hochwasser gehabt, wie etwa im Jahr 2013", sagt Behördenleiter Bernhard Lederer.

Wo es am meisten geregnet hat

Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigen: Besonders am Alpenrand und im südöstlichen Bayern sorgte die Wetterlage für enorme Niederschläge. An manchen Stellen im Chiemgau und im Berchtesgadener Land hat es laut Wasserwirtschaftsamt Traunstein in fünf Tagen so viel geregnet wie sonst normalerweise in zwei bis drei Monaten. Die Gemeinde Marktschellenberg im Berchtesgadener Talkessel hat dabei einen Spitzenwert von 350 Liter pro Quadratmeter erreicht.

In Ruhpolding im Landkreis Traunstein wurde die größte Tagessumme einer Station im laufenden Jahr gemessen: Rund 157 Liter pro Quadratmeter kamen hier am Freitag herunter. Der Pegelstand des Chiemsees ist seit Donnerstag um etwa einen Meter angestiegen und hat damit 80 Millionen Kubikmeter Wasser aufgenommen - das Wasser fließt jetzt langsam bei Seebruck in die Alz ab.

Die folgende Karte zeigt die Niederschlagssumme für alle vier Tage an 395 bayerischen Messstationen – wählen Sie die Stationen in Ihrer Region aus: