Hitze in Südeuropa, dauernd Regen bei uns: Warum eigentlich?

Wer den Sommerbeginn in Deutschland, Österreich oder der Schweiz verbrachte, erlebte viele Wochen mit häufigen und intensiven Regenfällen. Dazu kamen immer wieder Nachrichten von Starkregen und Katastrophenereignissen.

Dagegen zeichnete sich in Südeuropa ein anderes Bild: Eine Hitzewelle von ungewöhnlichem Ausmaß plagte Griechenland und die Türkei. Dort hinderten Temperaturen von bis zu 45 Grad Bewohnerinnen und Bewohner daran, ihre Fensterläden zu öffnen. Dauerregen in Mitteleuropa, während der Süden unter Hitze ächzt – wie kann das sein?

So kommen Hitze dort und Dauerregen hier zustande

Diese Differenzen wirken zunächst ungewöhnlich. Sie haben allerdings einen etablierten meteorologischen Namen. Laut Andreas Walter, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD), ist "die Hitze, die wir in Südosteuropa beobachten, auf eine sogenannte Omega-Lage zurückzuführen". Sie sorgt neben der Hitze zeitgleich für Regenschauer anderorts – so auch in Deutschland.

Bei der Omega-Wetterlage verharrt ein stabiles Hochdruckgebiet über einer Region – in diesem Falle Griechenland und der Türkei. Das führt zu extremer Hitze in den betroffenen Ländern. Denn: Bei einem Hochdruckgebiet sei "die Bewölkung sehr gering bzw. kaum vorhanden", sagt Walter. Dadurch können Sonnenstrahlen ungehindert auf die Erdoberfläche treffen.

Die Omega-Wetterlage heißt so, weil der Höhenwind über einem Gebiet die Form des griechischen Buchstabens Omega Ω annimmt. Von oben betrachtet befindet sich das stabile Hochdruckgebiet in der Rundung, also im Zentrum des Buchstabens. Dagegen bilden sich "an der westlichen und östlichen Flanke" Tiefdruckgebiete, sagt Walter. Sie wandern am Rand des Hochdruckzentrums entlang nach Osten. Derzeit bewegen sich die Ausläufer der Tiefdruckgebiete laut Walter auch öfter über Deutschland. Dann regnet es bei uns.