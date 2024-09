Nach Dauerregen: Warme Herbsttage in Bayern erwartet

Endlich eine Regenpause: Zum Mittag soll der Regen laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) (externer Link) nachlassen. Damit könnte sich die Hochwasserlage im Süden und Osten Bayerns langsam entspannen. Bis dahin sei weiterhin mit steigenden Pegelständen an der unteren Donau und in den Einzugsgebieten von Isar, Inn und Regen zu rechnen.

Alle Unwetterwarnungen aufgehoben, es bleibt trocken

Am Nachmittag soll das Wetter sich weiter auflockern, vereinzelt kommt die Sonne durch. Im Umfeld der Fränkischen Alb und Bayerwald könnte es noch vereinzelt schauern. Ansonsten bleibt es in Bayern trocken. An den Alpen herrschen Temperaturen um die 13 Grad. Im Rest Bayerns wird es etwas wärmer mit 15 bis 20 Grad und in Unterfranken soll es bis zu 22 Grad warm werden.

Der DWD hob derweil alle bestehenden Unwetterwarnungen vor ergiebigem Dauerregen auf. Grund dafür sind die nachlassenden Regenfälle im Süden Deutschlands. Die Meteorologen warnen jedoch vor den weiteren Auswirkungen der bisherigen Niederschläge. Mit teils größeren Hochwasser an einigen Flüssen sei noch bis über die Wochenmitte hinaus zu rechnen.

Bis zu 25 Grad am Mittwoch

Am Mittwoch rechnen die Meteorologen mit Sonne und Wolken in Bayern. Im Umfeld der Donau könne es zu vereinzelten Regenschauern kommen. An den Alpen und im Vorland werden Temperaturen von maximal 16 bis 19 vorhergesagt, im restlichen Bayern hingegen spätsommerlich warme 19 bis 25 Grad.

In der Nacht sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte von 12 bis acht Grad, am Alpenrand wird es etwas kälter mit um die fünf Grad.

Kühle Nächte und warme Tage am Donnerstag und Freitag

Der Donnerstag kann laut der DWD-Prognose in Teilen Schwabens und Oberbayerns mit Hochnebel starten. Während es dort tagsüber aufklaren soll, werden in der Donauregion erneut Wolken und einzelne Schauer erwartet. Am östlichen Alpenrand wird es 17 Grad warm, am Untermain kann es sogar bis zu 23 Grad erwärmen. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf zwischen elf und fünf Grad, am kältesten wird es dabei in den Tälern der Alpen.

Tagsüber wird es aber auch am Freitag wieder warm: Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 24 Grad. In Schwaben wird es gebietsweise bis zum Mittag trüb sein, der restliche Freistaat erwartet Sonnenschein. An Alpen wird zum Ende des Tages geringes Schauer- und Gewitterrisiko prognostiziert.

Sonne auf Neuschnee: Lawinengefahr steigt

Der viele Neuschnee der vergangenen Tage hat in mittleren und höheren Lagen der Alpen die Lawinengefahr erhöht. Die erwarteten höheren Temperaturen und Sonnenschein in den kommenden Tagen erhöhen das Risiko laut Lawinenlagebericht weiter.

Insbesondere in steilem Gelände müsse mit Schneebrettauslösungen und Lawinen gerechnet werden, hieß es im Bericht des Landesamtes für Umwelt (externer Link). Wegen des Schneefalls sind die Hütten der Alpenvereins-Sektion Berchtesgaden – mit Ausnahme der Blaueishütte – vorübergehend geschlossen worden.

Mit Informationen von dpa