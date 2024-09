Wiesn-Grippe: Lohnt sich eine Grippe- oder Corona-Impfung?

Das diesjährige Oktoberfest startet am 21. September. Während die Vorfreude auf Zelt, Maß und Hendl steigt, gehört auch ein weniger erfreulicher Aspekt für München fest zur Wiesn dazu: das als "Wiesn-Grippe" bezeichnete Sammelsurium von Atemwegsinfektionen, das nach dem Oktoberfest halb München heimsucht. Dazu gehören neben Erkältungsviren auch die echte Grippe (Influenza) sowie Sars-CoV-2. Gegen die echte Grippe sowie gegen Corona sind Impfstoffe verfügbar – würde es daher etwas bringen, sich jetzt noch vor dem Oktoberfest dagegen impfen zu lassen?

Was bringt eine Impfung gegen die echte Grippe oder Corona?

"Unabhängig vom Oktoberfest gilt, dass ältere und chronisch kranke Menschen gegen Covid-19 und Influenza geimpft werden sollten", sagt Christoph Spinner, Leiter der Infektiologie des Klinikums rechts der Isar der Technischen Universität München. Grund dafür ist, dass mithilfe der Impfungen ein schwerer Krankheitsverlauf verhindert werden soll, der vor allem chronisch kranke und ältere Menschen über 60 Jahren betrifft. Deshalb sollten sich auch Menschen im Umfeld von chronisch kranken Personen sowie im Gesundheitswesen tätige Menschen impfen lassen.

Weder eine Grippe-Impfung noch eine Corona-Impfung schützen vollständig vor einer Ansteckung. Allerdings reduziert die Corona-Impfung das Infektionsrisiko um etwa die Hälfte, auch bei Menschen, die weder alt noch chronisch krank sind. Bei Grippe-Impfungen schwankt der Infektionsschutz, da sich Grippeviren von Jahr zu Jahr verändern.

Lohnt sich die Impfung noch vor der Wiesn?

"Der Eintritt der Schutzwirkung liegt bei etwa einer Woche und zehn Tagen", sagt Christoph Spinner. "Das heißt, eine Impfung unmittelbar einen Tag vor dem Wiesnbesuch hat keinen Effekt – eine Woche zuvor allerdings schon."

Allerdings: Beide Impfungen werden nur dann von der Krankenkasse erstattet, wenn chronische Krankheiten vorliegen, die das Immunsystem beeinflussen, oder bei Menschen über 60 Jahren. Viele Arbeitgeber bieten aber ihren Arbeitnehmern beide Impfungen an. Falls der Hausarzt oder die Hausärztin keine Impfungen anbietet, gibt es auch Schwerpunkteinrichtungen mit Impfsprechstunden. Es ist möglich, sich beide Impfungen gleichzeitig zu holen.

Nach der Wiesn ist vor der Wiesn: Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Impfung?

Atemwegsinfektionen treten deutlich häufiger in den Wintermonaten auf, weil dann bessere Bedingungen für die Ausbreitung der Erreger herrschen. Wer sich jenseits des Oktoberfests gegen die Grippe oder Covid-19 impfen lassen möchte, sollte dies also saisonal im Herbst tun: Für Covid-19 empfiehlt Christoph Spinner eine Impfung im September oder Oktober. Für Grippeschutzimpfungen hingegen ist der November bis Anfang Dezember ein guter Zeitpunkt, weil die Grippewelle üblicherweise erst im Januar auftritt. Der Impfschutz hält zuverlässig drei bis vier Monate.

… und wie vermeide ich die Wiesn-Grippe?

Jenseits der Schutzimpfungen gegen die echte Grippe oder Covid-19, die das Infektionsrisiko um die Hälfte reduzieren, gibt es nicht viel, was man als geneigter Oktoberfestbesucher gegen die Wiesn-Grippe unternehmen kann: "Es gibt keine Zaubertricks für das Immunsystem", sagt Christoph Spinner. "Besonders bei der vorbeugenden Einnahme von Vitaminen oder anderen Präparaten konnte in randomisierten Studien nie nachgewiesen werden, dass Atemwegsinfektionen entsprechend verringert werden." Natürlich bleibt eine letzte Möglichkeit: gar nicht auf das Oktoberfest zu gehen. Genau das ist die Empfehlung für Menschen, die an einer Atemwegsinfektion erkrankt sind: Sie sollten zu Hause bleiben, um nicht selbst auf dem Oktoberfest andere Menschen anzustecken und somit zur Ausbreitung der "Wiesn-Grippe" beizutragen.