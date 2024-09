Vb-Tief bringt Dauerregen: Worauf sich Bayern einstellen muss

Nach vielen Wochen mit hochsommerlichen Temperaturen ist das atmosphärische Pendel nun in die andere Richtung ausgeschlagen. Atlantikluft hat ihren Weg nach Bayern gefunden, gesteuert von kräftigen Tiefdruckgebieten. Das beschert dem Freistaat derzeit wechselhaftes Wetter mit Regenfällen und Temperaturen, für die die 20-Grad-Marke eine Art Schallmauer zu sein scheint. Dazu weht auch noch ein ziemlich lebhafter Wind, der uns die Luft noch kühler erscheinen lässt.

Wettervorhersage für Bayern: So wird das Wetter an Ihrem Ort

Schlechte Wetteraussichten für Bayern

Doch das ist nur der Anfang. Die Aussichten für die nächsten Tage und das kommende Wochenende sind derart schlecht, dass sich viele Menschen das aktuelle Wetter zurückwünschen dürften.

Der erste Akt in diesem zunehmend herbstlich anmutenden Wetterdrama ist eine Schlechtwetterfront, die uns am Mittwoch ein skandinavisches Tief schickt. Nach vermeintlich vielversprechendem Sonnenschein am Vormittag im bayerischen Südosten steigt im Tagesverlauf auch hier von Westen her das Regenrisiko.

Mitunter regnet es später am Tage länger anhaltend. Begleitet wird die Passage der Tiefdruckfront von einem sehr lebhaften Wind. Das Quecksilber schafft es im Südosten dank der vormittäglichen Auflockerungen auf 17 bis 20 Grad, sonst wird’s nicht wärmer als 12 bis 16 Grad.

Vb-Wetterlage: Bayerische Regionen betroffen

Am Donnerstag erreicht die Kaltfront Norditalien und trifft dort auf eine warme Luftmasse. Der Temperaturkontrast an der Front triggert ein neues kräftiges Tief - der zweite Akt beginnt. Das Tief übernimmt in der zweiten Wochenhälfte die Regie beim Wettergeschehen und sorgt von Norditalien und dem nördlichen Balkan über den Alpenraum hinweg bis hinauf nach Tschechien und Polen für häufige, teils länger anhaltende und ergiebige Regenfälle.

Es ist die klassische Großwetterlage für unwetterartige Überschwemmungen und Flusshochwasser in dieser Region, in Expertenkreisen auch Vb-Wetterlage ("Fünf b") genannt. Franken und Schwaben bekommen nach den jetzigen Berechnungen regenmäßig wohl eher einen "Streifschuss" ab. Auf Ober- und Niederbayern und mitunter auch die südliche Oberpfalz kommt aber richtiges Regenwetter zu.