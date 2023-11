Demonstration gegen Reichsbürger-Treffen in Wemding

"Kein Platz für Reichsbürger in Wemding" - das machten nach Polizeischätzungen rund 300 Demonstranten am Samstag bei einer Kundgebung in Wemding, im schwäbischen Landkreis Donau-Ries, deutlich. Hintergrund der Demo ist der "Zukunftskongress Deutschland", zu dem die Reichsbürger-Bewegung in einem örtlichen Hotel zusammengekommen ist. "Wir stehen hier für Offenheit, Vielfalt und Rechtsstaatlichkeit“, sagte Wemdings Bürgermeister Martin Drexler (CSU). In seiner Ansprache machte er deutlich, dass die Stadt nicht wegschauen werde, wenn sich vor Ort Menschen treffen, die an den Grundwerten des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland rüttelten.

Demonstranten fürchten ernsthafte Bedrohung

Ein Versuch, die Tagung der Reichsbürgerszene in Wemding zu verhindern, war nach Behördenangaben unter anderem daran gescheitert, dass es sich dabei nicht um eine öffentliche Veranstaltung handelt. Von den Teilnehmern der von der Stadt Wemding initiierten Demonstration wurde mehrfach die Sorge geäußert, dass die von den Reichsbürgern angekündigte weitere Vernetzung zu einer ernsthaften Bedrohung der rechtsstaatlichen Ordnung führen könnte. "Dass wir das nicht hinnehmen, auch dafür stehen wir heute hier", sagte Bürgermeister Drexler dem Bayerischen Rundfunk.

Bürger, Politiker und Kirchenvertreter setzen Zeichen

Zu der Veranstaltung am Johannisweiher waren unter anderem Vertreter der Regierung von Schwaben, der Kirche und auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid gekommen, dessen Wahlkreis Donau-Ries ist. Schmid sagte im BR-Gespräch, dass es vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, die Grundwerte unserer Gesellschaftsordnung zu verteidigen gelte. Auch dafür sei die Kundgebung in Wemding ein klares Zeichen, so der SPD-Politiker.

Friedliche Demo gegen "Reichsbürger"-Treffen

Die Demonstration hatte zunächst in direkter Nähe zum Veranstaltungsort des "Zukunftskongress Deutschland" im Hotel Wildbad stattfinden sollen. "Aus sicherheitsrechtlichen Gründen" sei sie in Abstimmung mit der Polizei auf einen rund drei Kilometer entfernten Platz verlegt worden. Die Polizei hatte im Vorfeld mit etwas 100 Demonstranten gerechnet. Auch in diesem größeren Rahmen verlief die Zusammenkunft ohne Zwischenfälle.