Regionales Kleinanzeigen-Portal für den Raum Amberg

Im November letzten Jahres ist die regionale Plattform "amberg-sulzbach-kleinanzeigen.de" zum ersten Mal online gegangen. Seitdem steigen laut Aussagen des Vereins nicht nur die User-Zahlen stetig an, auch die Angebote nehmen wöchentlich zu.

Ins Leben gerufen hat das Kleinanzeigenportal das Zentrum für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit e.V. (ZEN). Die Idee: Auf der Plattform können nur regionale und private Gebrauchsutensilien angeboten werden.

Einfache Handhabung

Das Einstellen eines Inserats soll den Usern so einfach wie möglich gemacht werden. Laut ZEN sind bisher über 75 Prozent der Inserate mit einem Smartphone erstellt worden. Um ein Angebot zu veröffentlichen ist keine Registrierung notwendig. Bilder und die wichtigsten Informationen können online über eine Maske eingegeben werden. Im Gegensatz zu den großen Auktionsplattformen werden alle Inserate von einem redaktionellen Team geprüft. Veröffentlicht werden keine neuen Gegenstände und der Anbieter muss aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach oder der Stadt Amberg kommen.

"Wir wollen die Menschen in der Region sensibilisieren. Nicht alles muss neu gekauft und alte, noch funktionierende Gerät weggeschmissen werden." Linda Trager, ZEN-Projektleiterin

Der Verein möchte durch die Plattform dazu beitragen, dass Alltagsgegenstände eine längere Lebensdauer haben. Dadurch soll der C02-Abdruck eines jeden einzelnen Bürgers in der Region kleiner werden. Darüber hinaus ist die Plattform komplett kostenlos.

Steigende Nutzerzahlen

An einzelnen Tagen verzeichneten die Organisatoren der Website bis zu 1.500 Seitenaufrufe und gut 650 Besucher. Zum Vergleich: Im Januar dieses Jahres haben durchschnittlich mehr als 200 Nutzer am Tag die Homepage besucht und täglich etwa 480 Seiten aufgerufen. "Das zeigt, dass der Wieder- und Weiterverwertungsgedanke in der regionalen Bevölkerung gut angenommen wird", erklärt Joachim Scheid, Klimaschutzkoordinator des Landkreises Amberg-Sulzbach.