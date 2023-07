Rauchen im Auto mit Kindern: Was in anderen EU-Ländern gilt

Seit mehreren Jahren fordern Kinderärzte ein Rauchverbot in Autos, sofern dort Minderjährige unter 18 Jahren und Schwangere mitfahren. 2019 haben mehrere Bundesländer eine entsprechende Initiative gestartet. Bis zu 3.000 Euro sollte der Griff zur Zigarette demnach kosten. Nun greift auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Forderung auf: Wer im Auto in Anwesenheit von Kindern und Schwangeren raucht, soll bestraft werden. Mit einem entsprechenden Gesetz würde in Deutschland dann das gelten, was in vielen EU-Staaten schon längst geregelt ist.

Österreich: Bis zu 1.000 Euro Bußgeld

In Österreich drohen 100 Euro Bußgeld, wenn im Auto geraucht wird - sofern die Mitfahrer unter 18 Jahren sind. Im Wiederholungsfall werden 1.000 Euro fällig. Wie oft eine Geldstrafe verhängt wird und wie viel Geld der Staat mit dem Verbot eingenommen hat, lässt sich allerdings nicht sagen. Das österreichische Bundesinnenministerium führt dazu keine Zahlen, weil es sich um Verwaltungsstrafen handelt, die dann bei den Gemeinden eingehen.

Frankreich und Belgien: Mindestens 130 Euro werden fällig

In Frankreich und Belgien ist das Rauchen im Auto in Anwesenheit von Kindern unter 18 Jahren ebenfalls untersagt. Bei Zuwiderhandlung drohen Strafen. In Frankreich mindestens 130 Euro, in Belgien kann es mit bis zu 1.000 Euro teuer werden. Kontrollen gibt es aber kaum.

In Luxemburg reicht die Spanne des Bußgelds von 50 bis 250 Euro - allerdings nur, wenn Kinder unter zwölf Jahren mitfahren. In den Niederlanden würde sich die Mehrheit der Bevölkerung ein Rauchverbot im Auto wünschen, wenn Kinder mitfahren. Aber: Sowohl Politiker der amtierenden Regierung als auch der Opposition sehen darin einen zu schwerwiegenden Eingriff ins Privatleben. Es sei daher schwer durchsetzbar. Eine Ausnahme sind Lkw-Fahrer. Denn am Arbeitsplatz darf in den Niederlanden nicht geraucht werden.