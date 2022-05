Kripo Passau ermittelt wegen rassistischem TikTok-Video

Die Kriminalpolizei Passau ermittelt im Fall eines TikTok-Videos mit rassistischem Inhalt gegen einen jungen Mann und eine junge Frau aus Passau.

Mitschnitt auf TikTok

Wie das Präsidium in Straubing mitteilte, wurde die Polizei bereits am Dienstag vergangene Woche auf ein Video auf der Plattform aufmerksam gemacht, in dem zwei Personen ihren schwarzen Videochat-Partner massiv rassistisch beleidigten. Der beleidigte User hatte den Videomitschnitt selbst auf TikTok hochgeladen. Gegen die 22-Jährige und den 20-Jährigen, die beide aus Passau stammen, wird jetzt wegen Beleidigung und Verwenden von verfassungswidrigen Kennzeichen ermittelt.

Gegenseitige Beleidigungen?

Auch der User, der beleidigt wurde, wurde angezeigt. Dieser habe das Videotelefonat ohne Wissen und Einverständnis seiner Chat-Partner aufgezeichnet und auf seinem TikTok-Kanal veröffentlicht, erläuterte die Polizei. Außerdem soll er in dem im Januar geführten Videotelefonat seine Gesprächspartner ebenfalls beleidigt haben, was aber nicht in dem im Mai veröffentlichten Ausschnitt zu sehen sei.

Facebook Profile deaktiviert

Die Polizei stieß auf das Video über eine Nutzerin, die in diesem markiert wurde und in einem anderen Video zu Anzeigen aufgerufen hatte. In diesem zeigt sie auch zwei Facebook-Profile, die zu den beiden Verdächtigen gehören sollten. "Ermittlungen ergaben jedoch, dass ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Passau zu Unrecht dort markiert wurde", teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei ermittelt deshalb gegen die Nutzerin wegen falscher Verdächtigung.

Die 22-jährige Verdächtige und der zu Unrecht verdächtigte 19-Jährige hatten Anzeige erstattet, "weil sie infolge des entstandenen Shitstorms mehrfach beleidigt und bedroht wurden", hieß es in der Pressemitteilung. Beide hätten ihre öffentlich bekannt gewordenen Facebook-Profile deaktivieren müssen.

Beliebtes Videoportal

TikTok ist ein vor allem bei jungen Menschen beliebtes Videoportal, auf dem User kurze Videoclips hochladen und sich miteinander vernetzen können. Laut einer Statistik waren im Jahr 2021 insgesamt rund 69 Prozent der aktiven Nutzer zwischen 16 und 24 Jahre alt. Laut den Geschäftsbedingungen ist die App ab 13 Jahren nutzbar.