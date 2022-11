Radentscheid Bayern: Mit 100.000 Unterschriften über erste Hürde

Der Marienplatz in München ist ausnahmsweise voller Fahrräder – die sind hier sonst nicht erlaubt. Doch das Bündnis "Radentscheid Bayern" hat sich versammelt, um Oberbürgermeister Dieter Reiter 16.000 Unterschriften zu übergeben. So viele sind allein in München zusammengekommen. Insgesamt sind es in ganz Bayern rund 100.000 Unterschriften - in über 100 Städten und Kommunen. Das Ziel von 25.000 Unterschriften wurde weit übertroffen.

Bayerisches Radgesetz gefordert

Das Bündnis kämpft für ein bayerisches Radgesetz. Die Städte und Kommunen sollen dadurch einheitliche Vorgaben dafür bekommen, wie das Fahrrad in Zukunft in der Verkehrsplanung berücksichtigt werden muss. Außerdem sollen sie finanziell durch den Freistaat unterstützt werden. Bernadette Felsch, die Beauftragte des Volksentscheids, fordert „zum Beispiel ein bayernweit sicheres und komfortables Radverkehrsnetz. Und dass es generell sicherer wird, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein.“