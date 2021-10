Prozessauftakt in Würzburg nach Brand in Volkacher Kultkneipe

Es ist der 9. April 2021, kurz vor 2 Uhr: Mitten in der eng bebauten Volkacher Altstadt steht die Kultkneipe "Techtel Mechtel" in Flammen. Schnell gibt es einen Verdächtigen: Der Ex-Freund der Kneipenwirtin, ein gebürtiger Italiener. Er muss sich ab heute in Würzburg vor Gericht verantworten. Schwere Brandstiftung lautet der Vorwurf.

Drohungen gegen die Kneipenwirtin

Seit dem 6. Mai 2021 sitzt der 56-Jährige in U-Haft. Der Verdacht gegen ihn hatte sich aufgrund mehrerer Indizien erhärtet. So soll der Mann schon zwei Monate vor der Brandstiftung gewalttätig gegenüber seiner damaligen Freundin, der Wirtin des "Techtel Mechtel", geworden sein. In der Anklageschrift ist außerdem die Rede von Drohungen unmittelbar vor dem Brand, ausgesprochen gegen die Kneipenwirtin und ihre Familie. Im Techtel Mechtel haben LKA-Experten außerdem Spuren von Brandbeschleunigern gefunden.

Festnahme am Gardasee

Bei seiner Festnahme am Gardasee, am Tag nach dem verheerenden Feuer in Volkach, hatte der 56-Jährige frische Brandverletzungen an beiden Armen. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. Die Wirtin Andrea Haupt wird am Landgericht Würzburg beim Prozessauftakt ihren Ex-Freund zum ersten Mal wieder treffen - den Mann, der offenbar aus gekränkter Eitelkeit am 9. April das "Techtel Mechtel" angezündet haben soll, wobei ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden ist. Die Kneipenwirtin hatte sich einige Tage vor dem Feuer endgültig von ihm getrennt.