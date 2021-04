Nach Brand in Volkacher Kneipe: Morddrohungen gegen die Wirtin?

Die Kneipe "Techtel Mechtel" in der eng bebauten Volkacher Altstadt war vor einigen Tagen nachts gegen 2.00 Uhr vollständig ausgebrannt. Die Polizei spricht mittlerweile von Hinweisen auf Brandstiftung und einer Beziehungstat. Vor zwei Tagen war ein 56-Jähriger, der mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde, in Italien festgenommen worden. Er steht in dringendem Verdacht, den Brand in der Kneipe gelegt zu haben. Der Mann sitzt in Italien in Untersuchungshaft und soll in der kommenden Woche nach Deutschland ausgeliefert werden.

Morddrohungen des Ex-Freundes?

Andrea Haupt, die Wirtin des "Techtel Mechtel", bestätigt dem BR auf Anfrage, dass der in Italien festgenommene Mann ihr ehemaliger Lebensgefährte ist. Sie habe die Beziehung am Ostermontag beendet. Ein paar Tage später habe ihr Ex-Freund dann seine Sachen bei ihr abgeholt. Dabei habe er sie und ihren Sohn massiv bedroht. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen sich in der kommenden Woche zu den möglichen Hintergründen dieser mutmaßlichen Beziehungstat äußern. Dabei soll es neben der möglichen Brandstiftung auch um die Frage gehen, ob der 56-Jährige Morddrohungen ausgesprochen hat.

Kneipenwirtin steht unter Schock

Die Kneipenwirtin steht nach dem Brand immer noch unter Schock. Andrea Haupt wohnt im ersten Stock über ihrer Kneipe, dem "Techtel". Um 1.40 Uhr in der besagten Nacht des Feuers hatte sie ein Mieter aus dem zweiten Stock geweckt. Diese beiden und zwei weitere Hausbewohner brachten sich auf die Straße in Sicherheit. Nur Minuten später schlugen die Flammen bereits aus dem "Techtel" an der Hausfassade hoch.

Welle der Hilfsbereitschaft nach dem Brand

Andrea Haupt ist inzwischen in einer anderen Wohnung untergekommen. Die beiden Wohnungen über der Kneipe sind unbewohnbar. "Wir wollen das 'Techtel' wieder öffnen", sagt Andrea Haupt, die momentan von einer Welle der Hilfsbereitschaft spricht. Stammgäste, Bürger, der Bürgermeister – alle würden ihr Unterstützung anbieten. An der Tür zur ausgebrannten Kneipe hängt ein Schild mit der Aufschrift: "Wir sind immer für Euch da" – unterzeichnet von rund einem Dutzend Freunden und Stammgästen.