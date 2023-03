Prozess um schweren Bandendiebstahl startet in Regensburg

Am Landgericht Regensburg beginnt ein Prozess gegen sieben Männer, die bei einem Großunternehmen in Neutraubling im Landkreis Regensburg über Jahre hinweg rund 100 Tonnen Buntmetall vom Werksgelände geschafft und verkauft haben sollen.

Die Angeklagten im Alter von 44 bis 62 Jahren sollen das Diebesgut an verschiedene Abnehmer verkauft und dafür um die 100.000 Euro erhalten haben. Einer der Abnehmer, ein Schrotthändler, ist mitangeklagt.

Bis zu zehn Jahre Haft wegen Bandendiebstahls

Die Männer sind wegen schweren Bandendiebstahls und Diebstahls sowie Beihilfe zum Diebstahl in unterschiedlich vielen Fällen angeklagt. Bei einer Verurteilung drohen den Männern Haftstrafen von einem bis zu zehn Jahren. Das Landgericht hat bisher sechs Verhandlungstage angesetzt.

Die Haftbefehle wurden aufgrund der langen Verfahrensdauer aufgehoben. Gegen die Angeklagten sollte bereits ab November verhandelt werden, der Prozess wurde aber aufgrund von Terminschwierigkeiten zweimal verschoben.

Ehemalige Mitarbeiter auf der Anklagebank

Bei ihren Beutezügen zwischen September 2016 und Oktober 2019 sollen die Männer in wechselnder Konstellation als Bande agiert haben. Mehrere der Angeklagten arbeiteten während dieser Zeit bei dem Unternehmen. So konnten sie sich wohl unter Vorwänden Zugang zum Werksgelände verschaffen. Einer der Angeklagten soll dafür zuständig gewesen sein, das Metall bereitzustellen, das anschließend meistens in Gitterboxen mit Gabelstaplern in Kleinbusse und Laster verladen und vom Gelände transportiert worden sein soll.

Ein 53-Jähriger war mit Abstand an den meisten Delikten beteiligt. Ihm wird Diebstahl in 135 Fällen sowie schwerer Bandendiebstahl in sieben Fällen vorgeworfen.