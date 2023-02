Metalldiebe verwüsten Friedhöfe - drei Verdächtige in U-Haft

Laut Polizei sind mehr als zwei Dutzend Gräber der Friedhöfe in Siegsdorf, Vachendorf, Haslach und Kammer von den Tätern beschädigt worden. Ferner erstreckt sich der Tatverdacht auf weitere Diebstähle aus einer Kirche in Oberteisendorf sowie aus zwei Kapellen in Surberg. Drei Syrer im Alter von 19 bis 28 Jahren sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Polizei: Schaden ist immens

Sie sollen in den vergangenen Wochen unter anderem Grabkreuze, Grablaternen und Weihwasserkessel von den Gräbern gestohlen haben. Der Schaden sei immens, so ein Polizeisprecher am Dienstag. Teilweise seien Kreuze herausgerissen oder Metallteile direkt vor Ort mit einem Trennschleifer abgetrennt worden. Allein der Wert des Diebesguts belaufe sich auf 50.000 Euro. Der Schaden an den Gräbern dürfte noch deutlich höher liegen.

Diebesgut und Werkzeug gefunden

Zeugenhinweise hatten die Ermittler eigenen Angaben nach auf die Spur des 28-Jährigen gebracht. Dieser soll versucht haben, knapp eine halbe Tonne Altmetall zu verkaufen. Die Polizei nahm ihn fest und durchsuchte seine Wohnung, in der sich weiteres Diebesgut und Aufbruchs- und Zerlegewerkzeug befand.

Es werde geprüft, ob damit weitere Diebstahlstaten begangen wurden" heißt es in dem Polizeibericht. Die Vernehmung des Verdächtigen habe Hinweise auf die beiden bislang unbekannten Mittäter ergeben. Auch diese nahm die Polizei fest und durchsuchte deren Wohnungen. Da bei den Durchsuchungen auch Diebesgut zu bisher unbekannten Diebstählen gesichert wurde, bittet die Polizeiinspektion Traunstein um weitere Zeugenhinweise und Anzeigenerstattung von Geschädigten.