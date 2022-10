Prozess gegen Boateng: Widersprüchliche Aussagen von Freunden

Im Berufungsverfahren gegen den Fußballer Jérôme Boateng vor dem Landgericht München haben heute weitere Zeugen ausgesagt. Boateng soll in einem gemeinsamen Karibikurlaub 2018 seine Ex-Freundin geschlagen und bespuckt haben. Während eine Zeugin diese Vorwürfe heute im Großen und Ganzen bestätigte, sagte ein Freund des Fußballers zu dessen Gunsten aus.

Boatengs Freund: Keine Verletzungen bemerkt

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sowas macht, ich kenne ihn schon so lange", so der Freund im Gerichtssaal. Er habe nur eine Streiterei zwischen Boateng und dessen Ex-Freundin beobachtet, sie hätten sich gegenseitig angeschrien und sich Affären vorgeworfen. Er sei zwar nicht den ganzen fraglichen Abend über mit den beiden zusammen gewesen, habe aber bei der Ex-Freundin Boatengs absolut keinerlei Verletzungen gesehen, auch am nächsten Tag nicht. "Kein geschwollenes oder blaues Auge, absolut nichts. Daran würde ich mich erinnern", so der Mann weiter. Die Ex-Freundin lüge.

Die Staatsanwältin warf dem Zeugen indirekt vor, sich mit dem Fußballer abgesprochen zu haben und hielt ihm widersprüchliche Aussagen vor.

Zeugin bestätigt Gewaltübergriffe von Boateng

Zuvor hatte eine damalige Freundin der Ex-Lebensgefährtin deren Version bestätigt. Auch sie war bei dem Karibikurlaub dabei. Laut eigener Aussage hatte sie damals beobachtet, wie Jérôme Boateng die Mutter seiner Kinder angriff. Demnach soll der Profi-Fußballer ein Windlicht in Richtung seiner Ex-Freundin gekickt und eine Kühltasche mit Getränken nach ihr geworfen haben. Danach habe Boateng seine Ex-Lebensgefährtin angespuckt und mit Fäusten ins Gesicht geschlagen, so die Zeugin.

Allerdings offenbarten sich bei der Freundin der ehemaligen Boateng-Lebensgefährtin immer wieder Erinnerungslücken vor Gericht. Sie hatte Probleme, sich genau an den Vorfall vor rund vier Jahren zu erinnern. Während ihrer Aussage vor dem Landgericht brach die Frau in Tränen aus. Sie habe Angst, bedroht zu werden. Als sie ins Gericht gegangen ist, sei sie von Männern gefilmt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die Personalien der Männer festgestellt. Es waren die Bodyguards des Fußballers. Die Sitzung wurde daraufhin unterbrochen, um die Personalien der beiden stämmigen Männer aufzunehmen.

Boateng weiterhin gegen Einigung

Den Vorschlag an die Prozessparteien, die Berufung weitgehend zurückzunehmen und nur noch gegen die Rechtsfolgen vorzugehen - also nur noch über die Höhe der Strafe zu verhandeln - hatte der Fußball-Weltmeister von 2014 schon zu Prozessbeginn am Donnerstag abgelehnt. Er könne dies "mit seinem Gewissen nicht vereinbaren" und dem Vorschlag auch aus Verantwortung seinen Töchtern gegenüber nicht zustimmen.

Das Angebot habe weiter Bestand, sagte Richter Andreas Forstner am Freitag vor dem Landgericht München I und fragte, ob der 34-Jährige noch mal über den Vorschlag geschlafen und nachgedacht habe. "Nur geschlafen", sagte sein Anwalt – eine Einigung komme für Boateng nicht infrage.

Termin für Urteilsverkündung unklar

Der Berufungsprozess wird am 2. November fortgesetzt. Dann sollen unter anderem von der Verteidigung eingebrachte Chatprotokolle verlesen und Videos aus dem Urlaub vorgespielt werden. Zwei Rechtsmediziner sollen sich außerdem zu den Verletzungen der Ex-Freundin äußern. Ob beim nächsten Termin schon mit den Plädoyers begonnen werden kann, ist unklar. Ebenso, wann ein Urteil fällt.

Erstes Urteil: 1,8 Millionen Euro Geldstrafe

Das Amtsgericht hatte den Fußballer im vergangenen Jahr in erster Instanz wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro verurteilt. Der Richter sah es damals als erwiesen an, dass der langjährige Nationalspieler, der heute bei Olympique Lyon unter Vertrag steht, seiner Ex-Freundin während eines gemeinsamen Urlaubs im Jahr 2018 ins Gesicht schlug. Weil Boateng, der die Vorwürfe bestreitet, die Staatsanwaltschaft und auch die Nebenklage Berufung eingelegt haben, kam es zur Berufungsverhandlung.