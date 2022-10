Berufung: Jerome Boateng wieder vor Gericht

Der ehemalige Fußballspieler des FC Bayern, Jerome Boateng, steht erneut vor Gericht. Der Grund: Alle Beteiligten hatten gegen ein Urteil vom September vergangenes Jahres Berufung eingelegt. Boateng war darin wegen Körperverletzung an seiner ehemaligen Lebensgefährtin schuldig gesprochen und zu 1,8 Millionen Euro Geldstrafe verurteilt worden.

Boateng bestreitet alle Vorwürfe

In dem Berufungsverfahren, das jetzt am Landgericht München stattfindet, werden alle Zeugen noch einmal aussagen. Boatengs ehemalige Lebensgefährtin ist die Mutter seiner Kinder. Sie wirft ihrem Ex-Partner vor, sie in einem gemeinsamen Karibikurlaub 2018 bei einem Streit geschlagen, getreten und gebissen zu haben.

Der ehemalige Fußballnationalspieler bestreitet diese Vorwürfe. Der heute 34-Jährige hatte sich beim ersten Verfahren als Mensch dargestellt, der sehr überlegt reagiert, ruhig ist und der von seiner Ex-Freundin gewissermaßen erpresst wurde. Zwischen den Zeilen konnte Boateng so verstanden werden, dass seine ehemalige Lebensgefährtin mit dem Prozess einfach nur Geld machen wollte.

Schnelles Urteil möglich

Im ersten Verfahren am Amtsgericht München sah es der Richter als erwiesen an, dass der Fußballer, der momentan bei Olympique Lyon spielt, seiner Ex-Freundin tatsächlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie beschimpft hatte. Ein Gutachter, der sich Videos und Handybilder angesehen hatte, die nach dem Vorfall in der Karibik gemacht wurden, sagte damals, dass die Vorwürfe der ehemaligen Lebensgefährtin zutreffen könnten.

Der Richter verurteilte den Fußballprofi zu 60 Tagessätzen à 30.000 Euro. Alle Prozessbeteiligten legten im Anschluss Berufung ein, die jetzt verhandelt wird. Möglicherweise gibt es bereits morgen das Urteil.