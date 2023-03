"Profite pflegen keine Menschen": Demonstration vor Krankenhaus

Im strömenden Regen haben in Traunstein am Vormittag rund 300 Beschäftigte der Krankenhäuser Traunstein und Trostberg, der Lebenshilfe Traunstein und der städtischen Bauhöfe in Reichenhall und Traunstein für mehr Geld und mehr Wertschätzung demonstriert.

Demonstranten: "Wir retten Leben, wer rettet uns?"

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst waren dem Aufruf der Gewerkschaft ver.di Bayern gefolgt, die mindestens 500 Euro mehr für die Beschäftigten im Gesundheitswesen fordern. Auf Transparenten war zu lesen: "Ausgebrannte Pflegekräfte", "Profite pflegen keine Menschen", "Wir wollen mal endlich wieder pflegen, als nur den Dienst überleben" oder "Wir retten Leben, wer rettet uns?"

Klinikleitung soll Missstände ignoriert haben

In Redebeiträgen ging es bei der Abschlusskundgebung im Traunsteiner Stadtpark unter anderem um die hohe psychische und physische Belastung der Beschäftigten in den Kliniken, um viel zu wenig Personal und die mitunter zu langen Dienste sowie das ständige Einspringen. Diese Verfügbarkeit und Flexibilität werde von den Arbeitgebern verlangt, hieß es.

Es herrsche allerorten ein Pflegenotstand mit viel zu wenig Personal, das sich um die ihm anvertrauten Menschen kümmern müsse, hieß es immer wieder. Die Geschäftsführung bei den Kliniken Südostbayern zum Beispiel würde die aufgezeigten Missstände ignorieren.

Arbeitnehmer fehlen Rücklagen für Energie und Lebensmittel

Außerdem könnten die Arbeitnehmer wegen der Inflation und hoher Preise für Energie und Lebensmittel nichts mehr zurücklegen und müssten schauen, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten könnten.

Die nächste große Kundgebung im Tarifstreit zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten im Öffentlichen Dienst findet am 23. März in Rosenheim statt. Es wird einen Demonstrationszug und um 11 Uhr eine Abschlusskundgebung am Max-Josefs-Platz geben.

Warnstreik am Bezirksklinikum Haar

Die Gewerkschaft Verdi hat auch die Beschäftigten des Isar-Amper-Klinikums in Haar zu einem zweitägigen Warnstreik aufgeruffen. Sie sollen am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch ganztags die Arbeit niederlegen. Für einen Notbetrieb soll nach Verdi-Angaben gesorgt werden.

Die Beschäftigten sind laut Verdi durch Schicht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit sowie kontinuierliche Unterbesetzung äußerst belastet. Gerade in den Psychiatrien hätten sich aus den Corona-Beschränkungen erhebliche Mehrbelastungen für die Beschäftigten ergeben, so Verdi. Dazu seien dann noch die Lebenshaltungskosten gestiegen.

Laut der Gewerkschaft versammeln sich die Streikenden am Mittwoch (15.03.) um 11:00 Uhr an der Ringstraße in Haar zu einer Kundgebung. Hauptredner ist Sinan Öztürk, stellvertretender Landesleiter von Verdi Bayern. Zu der Kundgebung werden nach Verdi-Angaben zwischen 100 und 150 Beschäftigte erwartet.

München: Klinik-Beschäftigte streiken am Donnerstag

An vielen Orten sind die Beschäftigten zur Teilnahme an Kundgebungen aufgerufen. Zum Teil wird auch am Mittwoch gestreikt, in München erst am Donnerstag. Nicht betroffen sind die Kliniken der Universitäten – außer Augsburg – und die von privaten Betreibern. Die haben einen anderen Tarifvertrag.