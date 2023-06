> Polizei nimmt Regensburger Klimaaktivisten in Gewahrsam

In Regensburg hat die Polizei am Montagmittag einen Mann der Klimaaktivisten-Gruppe "Die letzte Generation“ in Gewahrsam genommen. Es handle sich dabei um eine präventive Maßnahme, so ein Sprecher. Die Gruppe hatte eine strafbare Aktion angekündigt.