Trotz Zwangsgeld: Klimaaktivisten kleben sich in Passau fest

Klimaaktivisten in Passau haben heute kurz nach 16 Uhr den Verkehr in der Stadtmitte lahmgelegt. Sie klebten sich in der Nähe des Busbahnhofs unmittelbar neben dem Volksfest "Oide Dult" auf dem Boden fest. Und das, obwohl eine hohe Geldstrafe dafür fällig werden wird.

Stadt will Straßenblockaden nicht tolerieren

Es ist die erste Klebeaktion, bei der ein Zwangsgeld fällig wird. Anfang April hatte die Stadt angekündigt, für Festkleben ein Zwangsgeld von 5.000 bis 10.000 Euro zu verhängen. "Straßenblockaden werden nicht toleriert", hieß es damals in der Mitteilung.

Passanten ohne Verständnis für Klimakleber

Die Aktivisten sagten dem BR am Montagnachmittag, sie würden das Geld in Kauf nehmen. Es sei das geringere Übel, als nichts zu tun und der Klimakatastrophe zuzuschauen. Passanten, die die Klimaaktion in Passau mitbekamen, beschimpften die Aktivisten zum Teil heftig und sehr aggressiv.

Nach etwa einer halben Stunde war die Aktion vorbei. Polizisten lösten die Aktivisten von der Straße. Wie hoch das Zwangsgeld für sie ausfallen wird, ist noch unklar.