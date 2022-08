Polizei hebt Rocker- und Drogenbande aus: Tatverdächtige in Haft

Die Polizei hat eine im Landkreis Dachau und im Großraum München aktive Rocker- und Drogenbande ausgehoben. Drei Tatverdächtige wurden Anfang August verhaftet, mehrere Kilogramm Rauschgift und Waffen beschlagnahmt. Das Polizeipräsidium Nord, das über den Ermittlungserfolg berichtet, spricht von einem bedeutenden Schlag gegen Rockerkriminalität und Drogenhandel.

Festnahme nach Drogenhandel

Dem Zugriff am 4. August waren langwierige Ermittlungen der Kriminalpolizei vorausgegangen, bei denen nach BR-Informationen ein Tattoostudio in Karlsfeld in den Fokus geriet. Ein 34-jähriger Taxifahrer aus München lieferte dort an dem Einsatztag (Donnerstag) an zwei Hells Angels Mitglieder über ein Kilogramm Kokain und zwei Kilogramm Marihuana aus. Unmittelbar nach der Übergabe der Drogen verhafteten Spezialkräfte der Polizei die beiden 32-jährigen Rocker und den Taxifahrer. Das Rauschgift wurde sichergestellt.

Wohnungsdurchsuchungen in Oberbayern

Im Anschluss durchsuchten Einsatzkräfte weitere Wohnungen und Geschäftsräume der Beschuldigten in Unter- und Oberschleißheim (Lkr. München), München, Schwabhausen (Lkr. Dachau) und Dachau. Auch in diesen Objekten wurden die Fahnder fündig: Insgesamt konnten sie 85.000 Euro Bargeld, etliche Luxusgegenstände, darunter fünf Rolex-Uhren und einen Goldbarren beschlagnahmen. Außerdem konfiszierten die Ermittler einen verbotenen Morgenstern, einen Schlagring und Munition für eine sogenannte Pumpgun. Die dazugehörige illegale Schusswaffe konnte allerdings nicht gefunden werden. Alle drei Beschuldigten kamen in Untersuchungshaft und wurden auf verschiedene Justizvollzugsanstalten verteilt.