In Fürth treffen sich Drogenfahnder aus aller Welt

Drogenfahnder aus 24 Ländern treffen sich ab heute in Fürth, um gemeinsame Strategien im Kampf gegen Rauschgift zu beraten. Zu der Veranstaltung mit dem Namen Arbeitsgruppe (AG) Südost hat das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) zusammen mit der amerikanischen Drug Enforcement Administration (DEA) geladen, heißt es in einer Mitteilung des BLKA.

Zum Artikel: Spektakulärer Drogenprozess in Regensburg

Internet-Drogenhandel im Fokus der Ermittler

Demnach befasse sich die AG Südost unter anderem mit dem Thema Online-Drogenhandel in Europa. Denn die Digitalisierung habe den Rauschgifthandel enorm kommerzialisiert, so das BLKA. "Trotz vieler Anstrengungen ist es immer noch zu leicht, über das Internet an gefährliche Drogen heranzukommen", mahnt Polizeivizepräsident Guido Limmer vom LKA Bayern. Es sei daher wichtig, Internetdienstleister in die Pflicht zu nehmen, derlei Angebote aus dem Netz zu entfernen. Das BLKA hat sich laut eigenen Angaben in den vergangenen Jahren sehr stark im Kampf gegen den Vertrieb von Neuen psychoaktiven Stoffen (NpS) im Internet engagiert. Mit NpS-Drogen werden demnach jährlich Millionenumsätze erwirtschaftet. Im Internet fänden sich zudem dutzende Webshops, die NpS im großen Stil an Tausende Kunden vertreiben würden. Die jüngsten Kunden seien Kinder, heißt es vom BLKA.

Zum Artikel: Drogen im Abwasser bayerischer Städte

AG Südost ist "wichtiges Netzwerk internationaler Drogenermittler"

Um dagegen vorzugehen hat die Behörde mit dem Bundeskriminalamt vor zwei Jahren eine breite Allianz mit Vertretern von Polizei, Zoll, Justiz, Suchtforschung, Jugendschutz und Medienaufsicht geschmiedet. Zum 50-jährigen Jubiläum der AG Südost wollen die bayerischen Ermittler den Gästen über die bisher erreichten Ergebnisse berichten. Die AG Südost ist laut BLKA eines der wichtigsten Netzwerke der internationalen Drogenermittler. Heute findet dieses treffen zum 158. Mal statt. Mit dabei sind die Chefermittler von Polizei, Zoll und Staatsanwaltschaften aus 24 Staaten sowie Ermittlerinnen und Ermittler von Interpol, Europol und Eurojust.