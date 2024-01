Platte Reifen in Regensburg – Verdacht fällt auf Klimaaktivisten

Am Freitagmorgen standen rund 20 Fahrzeugen im Regensburger Westen mit platten Reifen auf ihren Parkplätzen. Zudem klemmte bei den betroffenen Autos - hauptsächlich SUVs - ein Bekennerschreiben hinter den Scheibenwischern auf der Windschutzscheibe.

Kripo Regensburg ermittelt

Das Bekennerschreiben verweist auf die Homepage der Klimaaktivisten-Gruppe "Tyre Extinguishers" (übersetzt: Reifen-Löscher oder Reifen-Auslöscher). Sie gilt als internationale, radikale Klimaaktivistengruppierung und hat bereits im vergangenen Dezember unter anderem in Leipzig, Berlin und Magdeburg mit ähnlichen Aktionen für Aufsehen gesorgt.

Die Kripo Regensburg ermittelt jetzt aufgrund des politisch motivierten Hintergrunds und bittet Zeugen, sich zu melden.

"Achtung - ihr Spritfresser ist tödlich"

Auf dem Bekennerschreiben warnen die Aktivisten davor, dass an einem oder mehreren Reifen die Luft abgelassen wurde. "Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto", steht auf dem Flugblatt. Weiter heißt es, "SUVs sind die zweitgrößte Ursache für den weltweiten Anstieg der Kohlendioxidemissionen in den letzten zehn Jahren - mehr als die gesamte Luftfahrtindustrie". Die Welt stehe vor einem Klimanotstand. Unter anderem deshalb hätten die Klimaaktivisten diese Maßnahme ergriffen.

Im Netz ernten die Aktivisten mit diesen Aktionen viel Kritik. Ihnen wird vorgeworfen, auch Menschenleben damit zu gefährden.