Geldstrafe und Sozialstunden für Klimaaktivisten

Vor dem Amtsgericht Ebersberg wurden drei Klimaaktivisten und -aktivistinnen zu einer Geldstrafe von 675 Euro und 975 Euro verurteilt. Eine weitere beteiligte Klimaaktivistin wurde zu 40 Sozialstunden verpflichtet. Auslöser war eine Protestaktion während der Münchner Automobilmesse im Herbst vor zwei Jahren.

Abseilaktion über der Autobahn A94

Während der Messe IAA Mobility 2021 hatten sich zwei Aktivistinnen am Morgen des 7. September 2021 an ein Brückengeländer über der Autobahn A94 angebunden und ein Banner aufgehängt. Zwei weitere Aktivisten - ein Mann und eine Frau - standen auf der Brücke, unter anderem, um ihre Mitstreiter zu sichern.

Stau und Verkehrsbehinderungen

Durch den Protest kam es zu einem rund acht Kilometer langen Stau, der laut Staatsanwaltschaft bis zur Ausfahrt Hohenlinden gereicht hatte. Die Polizei habe eine Vollsperrung eingerichtet, die etwa 15 bis 20 Minuten andauerte, so der Staatsanwalt. Die Aktivisten wollten mit der Aktion gegen die zu dem Zeitpunkt stattfindende IAA in München und für eine Verkehrswende protestieren.

Nötigung in 192 Fällen

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete daraufhin Nötigung in 192 Fällen: So viele Menschen saßen demnach damals wegen der Protestaktion im Stau fest. Der zuständige Richter am Amtsgericht Ebersberg verurteilte zwei der vier beteiligten Klimaaktivisten wegen Nötigung zu 45 Tagessätzen in Höhe von 15 Euro und einen Aktivisten zu 65 Tagessätzen in Höhe von 15 Euro. Die vierte Klimaaktivistin, die zum Zeitpunkt der Protestaktion noch 18 Jahre alt war, wurde zu 40 Sozialstunden verurteilt.

Die Klimaaktivisten standen zum wiederholten Mal wegen der Kletteraktion an der Autobahnbrücke in Poing vor Gericht. Im Mai 2023 wurde die Hauptverhandlung gegen sie aus verfahrenstechnischen Gründen ausgesetzt.