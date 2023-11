Piste einsatzbereit: Abfahrt am Geigelstein wieder ohne Gestrüpp

Am sonst so stillen Geigelstein war es für ein paar Stunden ziemlich laut. Motorsensen und Kettensägen dröhnten über die Wiesen und durch die Wälder. Sträucher hatten sich in den letzten Jahren breit gemacht auf den freien Hängen, darunter der stachelige Weißdorn. Brombeerfelder überwucherten die Flächen der Skiabfahrt. Nach fünf Jahren war es höchste Zeit für eine neue Schwendaktion, so Andreas Hell, einer von drei Schlechinger Gemeinderäten, die den Einsatz betreuen.

Mit Sägen, Sensen und Äxten gegen das Gestrüpp

Hell geht selber Skitouren – und besonders gern die heimische Route auf den Geigelstein. Er freut sich, dass so viele Sportler gekommen sind, um zu helfen, teils von weit her. "Wir haben das so ausgeschrieben, dass jeder sein eigenes Werkzeug mitbringen soll", sagt er. Und tatsächlich: Die Freizeitsportler sind bestens ausgerüstet mit Axt, Säge, Sense oder einer "Zwick".