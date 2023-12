Pink, mit runden Blättern: Neue Züchtungen des Weihnachtssterns

Möglichst energiesparend und torffrei produzieren: Das ist das Ziel. Jeder Weihnachtsstern wird von Gartenbauingenieurin Christine Hartmann in der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim genau unter die Lupe genommen. Sind die Wurzeln gut ausgeprägt? Treibt er gleichmäßig aus? Die gefärbten Hochblätter, die sogenannten Brakteen, sind nicht die eigentlichen Blüten, die verstecken sich weiter innen, sind klein und kugelförmig – sie heißen Cyathien. "Nach unten hin ist dieser Weihnachtsstern jetzt nicht so schön dicht beblättert", entscheidet Christine Hartmann fachmännisch. In ihre Tabelle trägt sie sieben von neun möglichen Punkten ein.

Wuchs-Charakter entscheidend für den Verkauf

Die Wuchs-Charaktere der Weihnachtssterne interessieren Christine Hartmann besonders. Große, üppig gewachsene Weihnachtssterne gehen direkt von den Gärtnereien in den Verkauf. Die kleinen, kompakten können eher zusammenrücken - für längere Transportwege.

Die Weihnachtssterne gedeihen bei 18 bis 20 Grad – optimale Bedingungen für die Pflanze. Die Gartenbauingenieurin setzt auf dynamische Temperaturstrategien. "Das heißt, wenn uns an Tagen wie heute das Licht fehlt, wächst der Weihnachtsstern ohnehin nicht und da reduzieren wir die Heiztemperatur. An sonnigen Tagen heben wir die Heiztemperatur an, bzw. das Gewächshaus heizt sich sowieso durch die Sonne auf und dann kann der Stern bei Licht und warmen Temperaturen richtig gut wachsen", erklärt Christine Hartmann.

Neue Züchtungen im Fokus

Seit Juli wachsen in der LWG Weihnachtssterne. Die Bandbreite der Pflanze ist enorm - spitze oder runde Blätter, mit Micky-Mouse-Ohren. In dem Meer aus Pflanzen finden sich auch die neuesten Züchtungen: Beim Fantasy Star funkeln weiße Sterne auf roten Hochblättern. Oder darf's mal eine andere Farbe sein? Pink Champaign leuchtet, wie der Name schon sagt, in einem besonderen, champagnerfarbenen Ton und ist neu auf dem Markt.

"In der Vorweihnachtszeit sind die Kunden noch experimentierfreudig und greifen auch zu etwas anderen Farben, wie rosa, pink oder weiß. Aber wenn wir dann auf die Weihnachtszeit zugehen, dann wird es klassisch, dann lieben die Kunden rot, grün und das ist dann eigentlich auch die Hauptfarbe, die noch verkauft wird." Christine Hartmann, Gartenbauingenieurin

Tipps der Bayerischen Gartenakademie

Damit der Verbraucher auch über die Vorweihnachts- und Weihnachtszeit hinaus Freude an der Pflanze hat, geben die Fachleute der Bayerischen Gartenakademie Tipps. So sollten Käuferinnen und Käufer auf vollständig und kräftig belaubte Exemplare achten und darauf, dass ein Teil der Blüten noch geschlossen ist. Außerdem reagieren Weihnachtssterne empfindlich auf Zugluft und Kälte und die Erde sollte nicht zu nass sein.