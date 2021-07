Person in Donau gesichtet: Suche mit Booten und Hubschrauber

Wasserretter und ein Polizeihubschrauber haben am Samstagmorgen in der Altstadt von Regensburg nach einer Person in der Donau gesucht. Kurz nach halb sechs hatten Passanten der Polizei einen Mann im Wasser gemeldet.

Person bei Eiserner Brücke gesichtet

Sie hätten die Person auf Höhe der Eisernen Brücke in der Donau gesehen, dann aber flussabwärts am Donaumarkt beim Museum der Bayerischen Geschichte aus den Augen verloren, so die Info an die Polizei. Einsatzkräfte der Wasserrettung und der Polizei eilten zum Einsatzort.

Suche blieb ergebnislos

Mit mehreren Booten und einem Hubschrauber suchten sie rund eineinhalb Stunden vergeblich nach dem Mann. Die Suche wurde schließlich erfolglos abgebrochen. Derzeit geht die Polizei von einem Unglücksfall mit einer bislang unbekannten Person aus. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen vor Ort übernommen.

Schwimmer im Hochwasser

Erst am Dienstag hatten Einsatzkräfte auf der Donau ein Pärchen gerettet, das wegen eines Defekts am Motor mit seinem Boot in das Pfaffensteiner Wehr getrieben worden war. Das Boot blieb zurück und wurde in der Walze des Wehrs zerstört. Passanten hatten das Unglück zufällig beobachtet. Die Einsatzkräfte sprachen danach von Leichtsinn und kritisierten, dass sie auch mehreren Personen helfen mussten, die trotz des erhöhten Donaupegels schwimmen gegangen waren.