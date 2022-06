Passauer Nordtangente - Grüne hoffen auf den Verkehrsminister

Im Kampf gegen eine mögliche Nordtangente in Passau wenden sich die Grünen-Kreisverbände von Passau, Passau-Land und Freyung-Grafenau sowie die jeweiligen Fraktionen jetzt an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Sie fordern in einem Brief die Streichung der Nordtangente Passau aus dem Bundesverkehrswegeplan.

Grüne sehen kaum Verkehrsentlastung

Diese, aus Sicht der Grünen, unsinnige und schädliche Straße, die in der Region größtenteils abgelehnt werde und auch kaum eine Entlastung bringe, müsse endlich beerdigt werden. Moniert werden in dem Schreiben auch die Zerstörung von wichtigen Naturflächen, hohe Kosten und eine geringe Verkehrsentlastung. Die Listung der Nordtangente im sogenannten vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans sei unter der Abwägung der Argumente nicht zu verantworten und müsse durch eine Streichung korrigiert werden, so die Grünen.

Noch nichts entschieden

Die Nordumgehung Passau ist einer von rund 60 Lösungsvorschlägen, die derzeit im "Dialogforum Nordumgehung Passau" untersucht werden. Darauf weist das Staatliche Bauamt Passau hin. Ziel sei es, ein verkehrsträgerübergreifendes Konzept unter Einbeziehung der bestehenden Verkehrsinfrastruktur und einer möglichst breiten Akzeptanz zu entwickeln. Dazu sollen alle Verkehrsträger eingebunden werden. Eine Lösung gebe es bislang nicht.

Bei der Nordtangente handelt sich um ein Projekt, das unter dem vorherigen Verkehrsminister Andreas Scheuer angestoßen wurde. Scheuer ist im Stimmkreis Passau daheim.