Passauer Nordtangente bleibt ein Reizthema

Der Bund Naturschutz (BN) will den Bau von Passaus Nordumfahrung verhindern. Für die Naturschützer ist die Strecke überflüssig, das haben sie heute auf einer Pressekonferenz bekräftigt. Drei Minuten Zeitersparnis seien es nicht wert, die Heimat und vor allem Natur- und Landschaftsschutzgebiete zu zerstören, sagt Karl Haberzettel, der Vorsitzende der BN-Kreisgruppe Passau. Ganz Deutschland spreche von Klima- und Artenschutz, da passe Straßenausbau nicht dazu.

Bauamt: Es gibt noch keine konkreten Planungen

Das Staatliche Bauamt Passau hält dagegen: Obwohl die Nordtangente in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen wurde, gebe es noch keine Planungen. Es sei noch kein Strich gezeichnet worden, im Gegenteil: Derzeit werde in einem Dialogforum mit Bürgern und Politikern erarbeitet, wie Buslinien, Radwege und Pendlerparkplätze eingesetzt werden könnten. „Und erst dann, am Ende des Dialogforums kommt die Überlegung, noch eine Straße zu bauen. Am Schluss muss ein Kompromiss herauskommen. Aber es sind sich doch alle einig: Man braucht Lösungen, keiner will in Passau 40 Jahre so weiter machen. Die Nulllösung haben wir heute, mit der sind die Menschen auch nicht glücklich“, sagt Bauamtsleiter Robert Wufka.

Neues Verkehrsgutachten liegt vor

Seit August liegt ein neues Verkehrsgutachten für Passau auf dem Tisch. Auf dessen Grundlage wird im Herbst weiter diskutiert. In den kommenden ein bis zwei Jahren soll das Dialogforum einen Vorschlag zur Verkehrsführung erarbeiten.

Dauerthema Nordtangente

Jeder, der über die B12 aus dem Bayerischen Wald oder aus dem Raum Wegscheid kommt, fährt durch die Stadt Passau, um auf die Autobahn zu gelangen. Passaus Straßen sind regelmäßig verstopft. Seit 40 Jahren gibt es Überlegungen, wie der Verkehr um die Stadt herumgeführt werden könnte. Ein Vorschlag ist die Nordtangente: eine Verbindung, die im Norden Passaus verläuft und – geht es nach alten Entwürfen - durch das Ilz- und das Gaißatal verläuft. Dieser Vorschlag wird seit Jahrzehnten emotional diskutiert. Viele Landkreis-Gemeinden sind dafür, weil sie mit der Umfahrung direkt an die Autobahn angeschlossen wären. Die Stadt Passau hingegen will eine Tangente, die das Ilztal zerschneidet, verhindern. Auch zahlreiche Bürgerinitiativen sprechen sich gegen die Nordtangente aus.