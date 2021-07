OTH Regensburg: Roboter hilft Schlaganfallpatienten

OTH bietet zahlreiche Angebote

Gesundheitsthemen wie der Roboter sind eines der Kerngebiete der OTH. Seit 50 Jahren wird mittlerweile an der Regensburger Hochschule geforscht und gelehrt. Gerade in der jüngeren Vergangenheit ist die OTH kräftig gewachsen. Zusätzliche Gebäude sind am Regensburger Campus entstanden und auch die Zahl der Studenten hat zugenommen. Mittlerweile studieren über 11.000 junge Menschen an der Hochschule. Die meisten in technischen Studiengängen, doch auch Wirtschafts-, Sozial- und eben Gesundheitswissenschaften haben ihren Platz an der Hochschule.

Mehr Zusammenarbeit der Fachrichtungen geplant

Neben der Lehre hat die Bedeutung der Forschung in den vergangenen 50 Jahren stetig zugenommen. Der Auftrag für die rund 230 Professorinnen und Professoren ist aber weiterhin, Innovationen für die praktische Anwendung zu entwickeln. "Temi" ist dafür ein gutes Beispiel.

In der Zukunft soll die Zusammenarbeit der verschiedenen Fachrichtungen weiter ausgebaut werden. In speziellen Centern soll fächerübergreifend an Zukunfts-Themen wie Energie und Ressourcen, künstlicher Intelligenz und Gesundheit geforscht werden.

Festakt mit Wissenschaftsminister Sibler

Ihr 50-jähriges Bestehen begeht die Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Regensburg mit einem Festakt am heutigen Donnerstag. Auch Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) wird zu den Feierlichkeiten erwartet und die Festrede halten.