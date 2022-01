Omikron: Schulen in ‫Schwaben fühlen sich gut vorbereitet

Der Aufwand steigt, trotzdem fühlen sich die Schulen in Schwaben gut gerüstet für den Schulstart nach den Weihnachtsferien. Ab dem 10. Januar müssen alle Kinder grundsätzlich negativ getestet sein, um am Unterricht teilnehmen zu können, unabhängig davon, ob sie geimpft oder genesen sind. Kultusminister Piazzolo und Gesundheitsminister Holetschek hatten am 5. Januar an Eltern und Lehrer appelliert, schon am Wochenende zu testen, um Infektionen rechtzeitig abzufangen.

Landkreis Augsburg: Corona-Tests und digitale Medien stehen bereit

Elisabeth Wieland, Schulamtsdirektorin im Landkreis Augsburg sagt, das Landratsamt werde von den Kommunen bei der Beschaffung und der Verteilung der Tests sehr unterstützt. Die Schulen seien ausreichend versorgt. Das staatliche Schulamt des Landkreises ist zuständig für die Grund- und Mittelschulen. "Grundsätzlich stehen an den Schulen weiterhin digitale Medien und Systeme zur Verfügung, um im Falle des Distanzunterrichts darauf zurückgreifen zu können", so Wieland weiter.

Markus Wörle vom staatlichen Schulamt der Stadt Augsburg, bemerkt: "Hoffen wir, dass es am Montag gut los geht und wir möglichst wenig Infizierte haben."

Schulleiter wollen so lange wie möglich Präsenzunterricht

Man gehe aber weiter von Präsenzunterricht aus, so der Schulamtsdirektor in den Landkreisen Oberallgäu, Lindau und der Stadt Kempten, Herbert Rotter. Daran wollen alle so lange wie möglich festhalten. "Weil es einfach besser ist", sagt Barbara Keppeler vom Schulamt Günzburg.

Schnelles Umschalten auf Homeschooling möglich

Wenn aber viele Kinder und vor allem Lehrer in Isolation oder Quarantäne sind, sei man auch im Landkreis Günzburg gut gerüstet, seit über einem Jahr schon. "Wir können von einem Tag auf den anderen auf digitale Angebote umswitchen", so Keppeler. Sofern Vertretungslehrkräfte für die betroffenen Klassen zur Verfügung stehen, werde der Unterricht in Präsenzform in jedem Fall aufrechterhalten, versichert auch Andrea Eisenreich für die Schulen im Landkreis Dillingen.