Münchner Olympiaturm wird für Sanierung geschlossen

Der Münchner Stadtrat hat grünes Licht für die Sanierung des Olympiaturms gegeben und investiert dafür fast 46 Millionen Euro. Für Besucher bedeutet das Einschränkungen: Nach jetzigem Stand wird der Turm von Mitte 2024 bis Mitte 2026 geschlossen sein.

Letzter Besuch des Olympiaturms bis 2024 möglich

Es bleibt somit noch Zeit für einen vorerst letzten Ausflug auf das höchste Gebäude der Stadt. Genau 291,28 Meter sind es vom Boden bis zur Spitze. In luftiger Höhe kann man von einer Plattform die Aussicht genießen und an Föhntagen bis in die Alpen schauen. Eine Rundfahrt der besonderen Art ist im Restaurant möglich: In 52 Minuten dreht es sich einmal um 360 Grad.

Seit der Eröffnung des Olympiaturms im Jahr 1968 haben ihn schon mehr als 43 Millionen Gäste besucht. Mittlerweile ist das Bauwerk in die Jahre gekommen und die Sanierungs-Liste ist lang: Brandschutz, Aufzüge, Strom- und Wasserleitungen, Lüftungsanlagen, das Bauwerk selbst – vieles muss auf Vordermann gebracht werden. Stadtwerke und Olympiapark-Gesellschaft wollen nun alles bei einer umfassenden Generalsanierung erledigen lassen.

Zur #BR24Zeitreise: Grundsteinlegung Olympiaturm in München

Arbeiten wegen European Championships geschoben

Die Sanierung wurde zuletzt aber noch etwas hinausgezögert. Schließlich sollte der Olympiaturm auch während der European Championships noch als Attraktion im Olympiapark zur Verfügung stehen. Auch Details der Finanzierung mussten noch geklärt werden. Jetzt wird die Generalsanierung aber in Angriff genommen. An der Notwendigkeit gab es ohnehin keine Zweifel, der Beschluss im Stadtrat war nur noch Formsache.