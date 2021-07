Olympia: Regensburger Schützen haben nochmal Medaillen im Visier

Christian Reitz: "Tokio kann kommen!"

Neben Monika Karsch wird in Tokio ein zweiter Regensburger versuchen, seine Medaille zu verteidigen: Christian Reitz holte in Rio Gold mit der Schnellfeuerpistole. Auch bei ihm stimmt die Form. Die Vorbereitungen seien gut gelaufen, sagt Reitz: "Tokio kann kommen."

Reitz wird in Tokio gleich dreimal mit Medaillenchancen an den Start gehen. Ein kleiner Wehmutstropfen werden die fehlenden Zuschauer sein, was Reitz aber verschmerzen kann. Die Schützen würden meistens nicht gerade von Zuschauern überrannt. Da könne das Fehlen dem ein oder anderen vielleicht nicht einmal auffallen, scherzt der 34-Jährige. "Aber es wird leer werden."

Im Mixed ohne seine Ehefrau

Gerne hätte Reitz in Tokio auch zusammen mit seiner Frau Sandra um Medaillen gekämpft. Der neue Mixed-Wettbewerb mit der Pistole wäre ideal gewesen für das Paar. Doch Sandra verpasste die Qualifikation. So wird der gebürtige Sachse nun mit der für Kelheim startenden Luftpistolen-Europameisterin Carina Wimmer im Mixed um den Sieg schießen. Und natürlich zählt er auch in seiner Parade-Disziplin mit der Schnellfeuerpistole wieder zu den Favoriten.

Karsch: "Will um Medaille mitkämpfen."

Gut möglich, dass die Schützen also am Ende wieder Edelmetall mit nach Hause nach Regensburg bringen. Das Selbstvertrauen ist auf jeden Fall da, sagt Monika Karsch: "Das Ziel ist ganz klar: Ich will dort im Finale stehen und ich will dort wieder um eine Medaille mitkämpfen."