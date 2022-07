Polizei beseitigt Marihuana-Plantage in Oberammergau

Einen außergewöhnlichen Fund machten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Murnau am Donnerstagabend (21.07.22) in Oberammergau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Die Polizisten entdeckten im Ort eine Marihuana-Plantage. Anbau und Konsum sind aber noch verboten, obwohl die Bundesregierung die Verwendung der Pflanze zu Genusszwecken legalisieren will.

Marihuana auf dem Komposthaufen hinterm Friedhof

Die Anbaufläche lag nicht etwa versteckt in einem Hinterhof oder im Wald, sondern gleich hinter dem Friedhof von Oberammergau - auf einem stattlichen Komposthaufen: Der Hügel hatte eine Höhe von etwa vier Metern - bedeckt mit mehreren hundert sattgrünen Marihuana-Pflanzen, die dort bestens wuchsen und gedeihten. Die Polizisten reagierten sofort, brachen den Streifengang ab und bewaffneten sich angemessen - mit Gärtnerartikeln.

Polizei erntet 600 Marihuana-Pflanzen

Mit Sense und Gartenschere wurde das berauschende Grüngut geerntet und zur sicheren Verwahrung auf das Gelände der Grenzpolizei Murnau gebracht. Insgesamt konnten mehr als 600 Marihuana-Pflanzen mit einem Gesamtgewicht von über 50 Kilogramm sichergestellt werden. Nun gilt es, den ursprünglichen Gärtner mit dem grünen, illegalen Gespür für die Pflänzchen ausfindig zu machen.

Cannabis: gefährliche Droge oder gutes Heilmittel?