Nürnberger Spielwarenmesse setzt auf Kidults und Nachhaltigkeit

Auch Erwachsene spielen mit Begeisterung – und sind eine zahlungskräftige Zielgruppe. Etwa in den USA machen erwachsene Spieler einer Studie zufolge inzwischen 25 Prozent des Spielwaren-Jahresumsatzes aus. Kein Wunder also, dass auch die Internationale Spielwarenmesse in Nürnberg die Über-18-Jährigen in den Fokus rückt. Unter dem Kunstwort "Kidults" – einer Wortschöpfung aus den englischen Begriffen "Kids" für Kinder und "Adults" für Erwachsene – widmet die Fachmesse ihnen einen eigenen Schwerpunkt.

Erwachsene als Zukunftsmarkt

Angeboten werden dort Brettspiele, aber auch Sammelobjekte und Sammelkarten-Spiele. Spielsachen im Retro-Look sollen genauso verfangen, wie Rollen- und Fantasy-Spiele. Erwachsene gelten in der Branche als Zukunftsmarkt und es sind längst nicht mehr die "Nerds", die auch im Erwachsenenalter am Spielen festhalten, berichten Experten auf der Messe. Und so wird es in Vorträgen auch darum gehen, dass erwachsene Spieler vielerorts auf der Welt bereits eigene Spielzeugläden finden – während sie in Deutschland zumeist noch in Geschäften für Kinderspielzeug einkaufen müssen.

Nachhaltigkeit und Klassiker

Einen weiteren Schwerpunkt bilden nachhaltige Spielsachen: Auf der Sonderschau "Toys go green" wird Spielzeug aus recycelten oder nachhaltigen Materialen präsentiert. Hoffnung auf den "ToyAward" in der Kategorie Nachhaltigkeit darf sich beispielsweise ein Ponyhof von Playmobil machen. Das nominierte Set besteht zu 80 Prozent aus recycelten Materialien. Auch ein Legoset mit Bausteinen für Sehbehinderte ist in der Auswahl für die Auszeichnung als innovatives Spielzeug. Außerdem feiert der Spiele-Klassiker "Mensch ärgere Dich nicht" auf der Nürnberger Spielwarenmesse seinen 110. Geburtstag und auch die kleinen Figuren von Playmobil begehen ein Jubiläum: Sie wurden vor 50 Jahren auf der Spielwarenmesse in Nürnberg erstmals dem Publikum präsentiert.

Zehntausende Fachbesucher

Insgesamt werden in 18 Hallen Trends und Neuheiten vorgestellt. Erwartet werden zehntausende Fachbesucher aus der ganzen Welt. Die VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg verdichtet aus diesem Grund ihr Fahrtenangebot auf der U-Bahn-Linie U1 und setzt dort während der Messetage mehr U-Bahnen ein als üblich.

Die Hotelzimmer in Nürnberg sind weitestgehend ausgebucht und nur zu Hochsaisonpreisen zu haben, heißt es aus der Bezirksgeschäftsstelle des Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) Bayern. Hier rechnet man – nicht nur wegen der Spielwarenmesse – mit einem guten Messejahr für die Hotellerie in Nürnberg.

Auch der Airport Nürnberg profitiert von der internationalen Messe: Viele Airlines erhöhen zur Spielwarenmesse ihre Sitzplatzkapazitäten, indem sie häufiger oder mit größeren Maschinen fliegen, teilt der Airport mit. Insgesamt sattelten die Fluggesellschaften während der Messe rund 3.000 zusätzliche Plätze auf, sagte ein Flughafensprecher dem Bayerischen Rundfunk. Die positiven Messeeffekte seien "gerade in den verkehrsschwächeren Wintermonaten höchst willkommen", so Airport-Geschäftsführer Michael Hupe.

Ein Tag und eine Halle für Nicht-Fachbesucher

Die Internationale Nürnberger Spielwarenmesse ist eine reine Fachmesse und nur Geschäftskunden vorbehalten. Einzig am Samstag (03.02.24) öffnet die Spielwarenmesse den Bereich "Modelleisenbahnen und Modellbau" auch für Endverbraucher, erstmals auch mit der Möglichkeit zum Handverkauf, wie es heißt. Insgesamt präsentieren in den Nürnberger Messehallen mehr als 2.300 Aussteller die neuesten Spiele und Spielzeugtrends.