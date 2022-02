Nürnberger Lorenzkirche: Innenraum wird neu gestaltet

Sie ist neben St. Sebald eine der beiden großen evangelischen Kirchen in Nürnberg: die Lorenzkirche in der Nürnberger Innenstadt. Der gotische Sakralbau und bedeutende Kunstwerke wie der "Englische Gruß" von Veit Stoß oder das Sakramentshaus von Adam Kraft ziehen Besucherinnen und Besucher aus nah und fern an. Nun soll der Innenraum von St. Lorenz neugestaltet werden. Die Ideen der Verantwortlichen hatten zum Teil Kritik hervorgerufen.

Pläne für Lorenzkirche in großer Runde abgestimmt

Nach der kontroversen Diskussion werden heute die Pläne vorgestellt. Der Kirchenvorstand von St. Lorenz, das Dekanat Nürnberg und die evangelische Landeskirche haben zusammen mit einem Fachbeirat abgestimmt, wie der Innenumbau aussehen soll. Die Pläne sollen am Nachmittag im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz präsentiert werden.

Dreistöckiges Bauwerk im Innenraum von St. Lorenz?

Seit Wochen wird über die geplanten Umbaumaßnahmen diskutiert. Vor allem die Idee, ein dreistöckiges, u-förmiges Bauwerk einzubauen, stieß bei der Stadtheimatpflegerin und auch bei Bürgerinnen und Bürgern auf Kritik. Sie befürchten, dass der Raumeindruck durch die geplanten Umbauten zerstört wird. Von der angedachten Öffnung der Kirche auf der Westseite erwarten Kritiker eine Lärmbelästigung durch die angrenzende Fußgängerzone, die ein Innehalten und Gedenken erheblich beeinträchtigen würde.

Sakralraum soll besser zur Geltung kommen

Die mittelalterliche Hauptkirche der Stadt Nürnberg liegt im Herzen der Altstadt. Durch ihre Umgestaltung wollen die Verantwortlichen erreichen, dass der Sakralraum besser zur Geltung kommt. In die Sanierung der Lorenzkirche fließen auch Spenden ein.