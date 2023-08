Augsburger Herbstplärrer mit Artisten und moderaten Bierpreisen

Für Volksfest-Fans in Schwaben beginnt der Herbst am 25. August, denn dann startet der Herbstplärrer in Augsburg – Schwabens größtes Volksfest. Derzeit läuft der Aufbau der Zelte und Fahrgeschäfte. Die Festwirte und Schausteller stimmen die Besucherinnen und Besucher aber schonmal auf viel Neues ein.

Motorrad-Artisten über den Köpfen der Besucher

Eine der großen neuen Attraktionen wird die größte transportable Wildwasserbahn sein, eine andere die fast 50 Meter hohe Riesenschaukel "Excalibur". Josef Diebold, Sprecher der schwäbischen Schausteller, freut sich aber besonders auf eine kostenlose Attraktion, bei der die Gäste einfach nur stehen bleiben sollen: Die Artistengruppe "Geschwister Weisheit". Sie werden in über 40 Meter Höhe über die Köpfe der Besucher hinweg auf einem Drahtseil mit dem Motorrad fahren. "Wir wollen einfach, dass man einmal verweilen kann und zuschauen und gucken kann", so Diebold.

Haxen und Schweinebraten nur schwer zu bekommen

Im Festzelt bleibt für die Gäste auf dem Plärrer alles, wie gehabt. Den Bierpreis wollen beide Festwirte nicht erhöhen: Im Schaller-Zelt kostet die Maß weiterhin 11,60 Euro, im Binswanger-Zelt 11 Euro. Beim Personal läuft es laut Festwirt Thomas Kempter wieder besser. Bedienungen und Köche seien genügend an Bord. Schwierigkeiten gibt es dagegen in diesem Jahr bei der Beschaffung von Fleisch. Vor allem bei Haxen und Schweinebraten sei der Markt gerade relativ leer, auch bei den regionalen Metzgern. "Wir kaufen ja alles regional. Wir kriegen alles hin, aber das kostet halt dann einfach mehr, was wir dann tragen müssen", erklärt Kempter.

Fahrgeschäfteinhaber brauchen Fachkräfte

Auch die Fahrgeschäfteinhaber müssen sich strecken, um den Aufbau rechtzeitig zu schaffen. Es fehle sowohl an Handlangern als auch an speziellen Fachkräften, die auch in großer Höhe montieren können, so Schausteller-Sprecher Josef Diebold. Die Besucher werden sich außerdem auf strengere Eingangskontrollen einstellen müssen. Die Sicherheitsleute werden dabei von der Polizei unterstützt.

Polizei unterstützt bei Einlasskontrollen

Seit dem Augsburger Frühjahrsplärrer 2023 kommt eine polizeiliche Videoüberwachung zum Einsatz. Das habe sich laut Simon Crauser von der zuständigen Polizei-Inspektion Augsburg-Mitte bereits bewährt. Man könne so deutlich schneller reagieren. Die Polizei unterstützt die Sicherheitskontrollen auch deshalb, weil zuletzt mehrfach Messer bei den Kontrollen sichergestellt worden waren.

Herbstplärrer startet mit Bieranstich

Der Herbstplärrer beginnt am 25. August um 18 Uhr mit dem Anstich des ersten Fasses Bier durch Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber. Am Samstag lädt die Stadt dann wieder zum traditionellen Plärrer-Umzug mit Kutschen und vielen teilnehmenden Vereinen sowie den Ehrengästen Ministerpräsident Söder und Staatsminister Aiwanger. Die Schausteller rechnen mit mindestens 500.000 Besuchern.