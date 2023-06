Nürnberg: 14-Jährige von altem Mann sexuell belästigt

In der Nürnberger Innenstadt soll eine 14-Jährige am Freitagnachmittag von einem alten Mann sexuell belästigt worden sein. Wie die Polizei mitteilt, saß das Mädchen gegen 14.10 Uhr an der Bushaltestelle Maxtor. Ein bislang unbekannter Mann stellte sich vor sie und "gebärdete sich in anstößiger Weise", heißt es in der Mitteilung. Anschließend soll sich der Mann neben die 14-Jährige gesetzt und sie am Oberschenkel angefasst haben. Danach soll sich der Mann entfernt haben.

Tatverdächtiger soll circa 80 Jahre alt sein

Als die Polizei eintraf, war der Mann bereits geflüchtet. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Der unbekannte Mann wird als circa 80 Jahre alt beschrieben, hat graues Haar und führte eine Einkaufstasche mit sich, die mit Symbolen von Karotten und anderem Gemüse bedruckt war. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls können sich unter der Rufnummer 0911/21123333 bei der Kripo melden.