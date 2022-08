Niederbayerische Thermengemeinschaft schließt Saunen

Die schwierige Lage am Energiemarkt betrifft auch die fünf Bäder der niederbayerischen Thermengemeinschaft in Bad Abbach, Bad Birnbach, Bad Füssing, Bad Gögging und Bad Griesbach. Ab Montag werden hier sämtliche Saunabereiche, Saunen und Dampfbäder bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Auch das Hamam der Wohlfühl-Therme Bad Griesbach ist davon betroffen.

Das soll insgesamt rund vier Millionen Kilowattstunden Gas sparen, so der strategische Geschäftsführer der Thermengemeinschaft, Franz Altmannsperger.

Kernangebot aufrecht erhalten

Die Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass das Kernangebot der Niederbayerischen Thermengemeinschaft so lange wie möglich weiterlaufen kann: Nämlich die Therapie in Heilwasser, so der Verbandsvorsitzende der Bäderzweckverbände und niederbayerische Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich in einer Mitteilung. Er habe diesen Schritt mit allen Bürgermeistern der Standortkommunen und den örtlichen Landräten abgestimmt und dabei "ungeteilte Unterstützung und großes Verständnis" erhalten.