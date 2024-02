Prozessauftakt nach S-Bahn-Unglück in Schäftlarn

Nach dem tödlichen S-Bahn-Unglück in Schäftlarn startet an diesem Montag der Prozess gegen einen der beiden Lokführer. Was ihm vorgeworfen wird, klingt ungeheuerlich: Laut Anklage der Staatsanwaltschaft wurde die S-Bahn vor der Kollision zweimal zwangsgestoppt. Doch der 56-Jährige soll die Bremsung zweimal aufgehoben haben und unbeirrt weitergefahren sein – trotz Haltesignal.

Frontalzusammenstoß mit entgegenkommender S-Bahn

Die entgegenkommende S-Bahn hatte Verspätung. In der Nähe des Bahnhofs Ebenhausen-Schäftlarn stieß der Zug auf der eingleisigen Trasse der S7 mit dieser zusammen. Der Aufprall war massiv. Die beiden Triebwagen verkeilten sich ineinander, Schienen verschoben sich. Die Waggons wurden teilweise von den Gleisen geschleudert und blieben an einer Böschung hängen.

Ein Toter, viele Verletzte, hoher Sachschaden

Ein 24-jähriger Zuginsasse starb noch an der Unfallstelle, 51 Fahrgäste wurden verletzt, unter ihnen auch die beiden Triebfahrzeugführer. Es entstand ein Schaden von rund sieben Millionen Euro.

Die Ermittlungen waren komplex. Eine unglaublich große Datenmenge musste analysiert werden, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Rund 100 Zeugen wurden vernommen und zahllose Fotos ausgewertet. Das Gericht hat drei Prozesstage anberaumt, ein Urteil wird für Anfang März erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Triebfahrzeugführer fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vor.