Neunjähriger stirbt nach Unfall auf der A9

Nach einem schweren Unfall auf der A9 bei Lauf a.d. Pegnitz ist ein Neunjähriger im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. "Der Junge hat es nicht geschafft," sagte ein Polizeisprecher BR24 am Montagmorgen. Demnach hatte das Kind als Beifahrer in einem Auto gesessen, das am Sonntagabend auf der A9 in einen vorausfahrenden Kleinlaster mit Wohnmobil-Aufbau gekracht war und sich unter diesen geschoben habe. Der Junge wurde in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt.

Vater des Kindes wurde schwer verletzt

Der 37 Jahre alte Fahrer – der Vater des Jungen – wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Die Autobahn A9 in Richtung München musste komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle durch die Autobahnmeisterei umgeleitet. Die Unfallursache war zunächst unklar. Ein Gutachter wurde am Unfallort erwartet, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.