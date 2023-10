Neumarkt: Markus Ochsenkühn wird neuer Oberbürgermeister

Markus Ochsenkühn (CSU) wird neuer Oberbürgermeister in Neumarkt i.d. Oberpfalz. Laut dem vorläufigen Ergebnis holte er am Sonntag 52 Prozent der Stimmen. Der bisherige Amtsinhaber Thomas Thumann (FW/UPW) kam auf 48 Prozent der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung lag bei 53,7 Prozent. Dicht gedrängt verfolgten viele Neumarkter die Auszählung der Wahlergebnisse. "Es fällt eine riesige Last und Anspannung ab. Als Herausforderer ist es ja nicht klar, dass man das gewinnt", so der Sieger der Wahl, Markus Ochsenkühn. Das Ergebnis wolle er nun mit seiner Frau und seinem Team feiern.

Bisheriger OB Thumann nach 18 Jahren abgewählt

Als Thumann den Rathaussaal betrat, zeichnete sich seine Niederlage bereits ab. Unter Beifall gab es von Parteifreunden und Wegbegleitern jedoch tröstende Umarmungen für den unterlegenen Amtsinhaber. Die Enttäuschung über das Ergebnis war dem scheidenden Oberbürgermeister anzusehen. "Ich wollte mit aller Vehemenz nochmal gute Ideen weiterbringen, aber so ist es jetzt halt – so ist Demokratie", sagte Thumann.

Thumann war 2005 ins Amt gewählt worden und 18 Jahre lang Rathauschef der großen Kreisstadt. Seine Amtszeit endet am 4. Dezember 2023. Es war Neumarkts erste Stichwahl in einer Oberbürgermeisterwahl. Das amtliche Wahlergebnis wird am Montag gegen 16 Uhr erwartet.