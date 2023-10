OB-Wahl in Neumarkt: Es kommt zur Stichwahl

Bei der Wahl des Oberbürgermeisters in der Kreisstadt Neumarkt in der Oberpfalz konnte am Sonntag keiner der fünf Bewerber die absolute Mehrheit erringen. Das ergibt sich aus den jetzt aus allen 30 Urnen- und den 25 Briefwahlbezirken vorliegenden Zahlen, die die Stadt Neumarkt veröffentlicht hat.

Stichwahl zwischen Amtsinhaber Thumann und Ochsenkühn

Somit kommt es am Sonntag in zwei Wochen, also am 22.10.2023, zu einer Stichwahl zwischen Amtsinhaber Thomas Thumann von der Unabhängigen Parteifreien Wählergemeinschaft/Freie Wähler (UPW/FW) und Markus Ochsenkühn von der CSU.

Andere Kandidaten weit abgeschlagen

So sieht das vorläufige Ergebnis bei der OB-Wahl aus: Amtsinhaber Thomas Thumann von der Unabhängigen Parteifreien Wählergemeinschaft/Freie Wähler (UPW/FW) hat mit 47,4 Prozent der Stimmen zwar die Mehrheit erreicht, verfehlt aber die erforderliche absolute Mehrheit. Markus Ochsenkühn von der CSU kommt auf 35,5 Prozent der Stimmen, Matthias Sander von der SPD bekommt 6,6 Prozent, Ira Hörndler von der FDP erhält 7,0 Prozent und Marco Winkler von der Partei DIE LINKE 3,5 Prozent der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung lag bei 66,2 Prozent der insgesamt 31.704 Wahlberechtigten.

Die OB-Wahl in Neumarkt findet seit 2005 getrennt von der Stadtratswahl statt. Damals war der amtierende Oberbürgermeister Alois Karl (CSU) als Direktkandidat in den Bundestag gewählt worden, sodass eine Neuwahl zum Oberbürgermeister außer der Reihe notwendig geworden war.