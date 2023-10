Neumarkt: Oberbürgermeister-Stichwahl am Sonntag

Am Sonntag findet in Neumarkt die Stichwahl zur Oberbürgermeisterwahl statt. Amtsinhaber Thomas Thumann (FW/UPW) hatte am Wahlsonntag vor zwei Wochen mit 47,4 Prozent die erforderliche absolute Mehrheit knapp verpasst. Der Zweitplatzierte, Markus Ochsenkühn (CSU), bekam 35,5 Prozent.

Stichwahl gab es in Neumarkt noch nie

Laut Stadt hat es bisher bei einer Oberbürgermeisterwahl noch nie eine Stichwahl gegeben. Thomas Thumann ist seit 2005 Rathauschef. Bei der letzten Wahl 2017 war er noch mit 68,8 Prozent im Amt bestätigt worden.

Stadt rechnet mit vielen Briefwählern

Die Stadt rechnet bei der Stichwahl wieder mit einem hohen Anteil an Briefwählern. Die Unterlagen dafür wurden automatisch an alle Wahlberechtigten versendet, die schon bei der Wahl am 8. Oktober Briefwahl beantragt hatten.

Die wahlberechtigten Bürger können auch in 30 Wahllokalen von 8 bis 18 Uhr ihre Stimme abgeben. Wichtig: Für die Stichwahl gebe es keine extra Wahlbenachrichtigungen, hieß es. Wer die Wahlbenachrichtigung vom 8. Oktober nicht mehr hat, kann auch mit Ausweis oder Reisepass wählen gehen.

Amtsperiode dauert bis 2029

Mit ersten Ergebnissen rechnet die Stadtverwaltung nach 19 Uhr. Das vorläufige Endergebnis dürfte dann gegen 21 Uhr feststehen.

Der neu gewählte Oberbürgermeister tritt sein Amt offiziell am 5. Dezember an. Die Amtsperiode dauert sechs Jahre, bis 2029.