OB-Wahl Neumarkt: Fünf Kandidaten wollen Rathauschef werden

In Neumarkt in der Oberpfalz geben die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag ihre Stimme nicht nur für die Landtags- und Bezirkstagkandidaten ab, sondern an den Urnen wird auch über das Amt des Oberbürgermeisters entschieden.

OB Thumann tritt erneut an

Bereits im April hatte Amtsinhaber Thomas Thumann (Freie Wähler/UPW) angekündigt, sich erneut zur Wahl zu stellen. Thumann kam 2005 ins Amt und ist somit seit 18 Jahren Rathauschef. Mit einer Wiederwahl würde er seine vierte Amtsperiode antreten. Für diese habe er sich vorgenommen, die Altstadt weiter zu beleben und Neumarkt weiterhin als Hochschulstandort auszubauen. Bei der letzten Oberbürgermeisterwahl 2017 wurde er mit 68,8 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt.

Vom Stellvertreter zum Oberbürgermeister?

Markus Ochsenkühn tritt für die CSU an. Der 48-Jährige ist stellvertretender Bürgermeister in Neumarkt und seit 2010 aktiv in der Kommunalpolitik. Als Oberbürgermeister wolle er wichtige Themen der Daseinsfürsorge angehen, wie beispielsweise die Installation einer sparsameren Straßenbeleuchtung. Im Bereich öffentlicher Nahverkehr in der Innenstadt wolle Ochsenkühn eine stärkere Auslastung durch eine praxistaugliche Linienführung sowie einen Pendelbus erreichen.

SPD schickt ebenfalls Kandidaten ins Rennen

Die SPD hat Matthias Sander als Oberbürgermeisterkandidaten aufgestellt. Der gebürtige Thüringer lebt seit 2000 mit seiner Familie in Neumarkt. Als gelerntem Zimmerer und Bautechniker sind ihm die Themen Bauen und Wohnen in Neumarkt besonders wichtig. So wolle er als Oberbürgermeister bezahlbaren Wohnraum schaffen. Sanders engagiert sich zudem als Vorsitzender im Fußballverein Neumarkt-Süd, wo er auch als Jugendleiter tätig war. Die Sanierung der städtischen Turnhallen habe für ihn Priorität, so Sander.