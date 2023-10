Verpeilter Typ: "Goofy" ist das Jugendwort des Jahres

"Goofy" ist Jugendwort des Jahres 2023. Das teilte der Langenscheidt-Verlag mit, der das Jugendwort erstmals live auf der Frankfurter Buchmesse bekannt gab. Das Substantiv "Goofy" bezeichnet eine tollpatschige, alberne, verpeilte Person oder Verhaltensweise, die andere Menschen zum Lachen bringt. Rund 39 Prozent der Stimmen entfielen auf dieses Wort.

Auf Platz zwei der Schlussabstimmung kam "side eye", gefolgt von "NPC". "Side eye" meint einen skeptischen Blick gegenüber einer Person oder Situation, und "NPC" steht für "Non-player character", also eine Person, die nur passiv wahrnimmt, was um sie herum passiert.

Verlag: Jugendwort von Jugendlichen gewählt

Mit "Goofy" habe ein Begriff das Rennen gemacht, der vor vielen Jahren schon mal zum Sprachgebrauch der Jugendlichen gehört habe, so der Verlag. "Wichtig ist, dass alle Wörter, die ins Voting einfließen, zum aktiven Sprachgebrauch der Zehn- bis 20-Jährigen gehören", erklärte Patricia Kunth, die die Kampagne für Langenscheidt mitverantwortet hat. "Wie in den letzten Jahren auch, sind es vor allem die Social-Media-Kanäle, die großen Einfluss auf die Sprachentwicklung der jungen Generation haben." Mitabstimmen durfte jeder, sagt der Verlag, doch gewertet worden seien nur die Stimmen der Menschen zwischen elf und zwanzig Jahren. Hunderttausende hätten sich an der Wahl beteiligt.

Viele Jugendworte bleiben der deutschen Sprache erhalten

Seit 2008 veröffentlicht der Verlag das Jugendwort des Jahres. Sieger im letzten Jahr war "Smash". Viele der ausgewählten Begriffe seien generationsübergreifend in den Wortschatz übergegangen, hieß es. So werde "cringe" (ein schwebender Zustand zwischen Fremdscham und Peinlichkeit), das Jugendwort 2021, auch von Älteren benutzt, ebenso wie das Wort "Gammelfleischparty" für eine Feier von Menschen, die älter als 30 Jahre sind.

Mit Informationen der KNA.